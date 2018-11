La galerista catalana Maribel López dirigirà la fira Arco a partir del 2020

Després de nou anys al capdavant de la fira, Carlos Urroz ha anunciat que deixarà la direcció d'Arco al març per emprendre nous projectes. El substituirà la galerista catalana Maribel López, que exerceix de directora comercial de la fira des del 2011. L'entrada de López, que es va forjar a la galeria barcelonina Estrany-de la Mota abans de tenir un espai propi a Berlín, serà progressiva: codirigirà la pròxima edició d'Arco amb Urroz i n'assumirà la direcció en solitari el 2020. Es pot dir, doncs, que López donarà continuïtat al projecte actual de la fira.

Carlos Urroz assegura que la seva renúncia no està relacionada amb la polèmica retirada de l'obra de Santiago Sierra sobre els presos polítics. "Aquells fets ens van ensenyar que s'ha de respectar els artistes i que Arco és un espai de llibertat, però la meva decisió no hi té res a veure", afirma. "Despres de nou anys al mateix lloc et planteges quin és el teu futur professional i després de consultar-ho i consensuar-ho amb Ifema -afegeix-, crec que el millor és treballar en altres projectes. És normalque una persona canviï de feina després de nou anys".

Segons el comunicat fet públic per Ifema, per a López dirigir Arco és un "enorme orgull". "Soc conscient de la responsabilitat i el repte que assumeixo, però tinc la seguretat de comptar amb un equip excepcional", afegeix. Pel que fa a Urroz, agraeix el suport que ha rebut durant aquests anys "dels estaments públics i privats".

La pròxima edició d'Arco se celebrarà entre el 27 de febrer i el 3 de març.