La generació dels 90 s'apropia del Sismògraf d'Olot

El Festival Sismògraf d'Olot vol parlar aquest any del "present present" a través de la dansa i el moviment, i per fer-ho ha anat a buscar la generació d'artistes nascuda als anys 90. "Són joves creadors que empenyen amb força", afirma la directora del Sismògraf, Tena Busquets. El Sismògraf, que tindrà lloc del 25 al 29 d'abril, donarà veu i escenari a un bon grapat d'artistes de menys de 30 anys que, segons Busquets, seran els pròxims que es consolidaran en el món de la dansa. Entre els noms destacats hi ha Clàudia Mirambell, que portarà el públic per llocs com un supermercat i un autobús, i Ana Borrosa, que parlarà del desig de perfecció a 'Pinkfish'. L'espectacle inaugural també serà de creació mil·lennial: Raquel Gualtero encetarà el Sismògraf amb 'Nuà', una peça amb música medieval composta per dones que uneix aquella època remota amb l'actualitat.

De fet, a més del protagonisme dels artistes joves, el Sismògraf es fixa aquest any en produccions que relliguen el passat amb el present. És el cas de Kukai Dantza, que reflexiona sobre els rituals amb 'Erritu', i 'La bugada' de LaBuena Compañía, en què es parteix de l'hàbit de rentar la roba als safaretjos públics per explorar la quotidianitat femenina. "Són muntatges que reivindiquen el present present, la importància de l'ara i aquí", diu Busquets. Els artistes internacionals convidats també aniran per aquí: hi passaran els suïssos József Trefeli i Gábor Varga amb 'Creature', una proposta que uneix la dansa tradicional i contemporània, i 'Torus', una coproducció britànica i catalana de Humanhood. Sobre el present, també es podrà veure a Olot 'D-Construction' dels holandesos Dyptik, una peça sobre les revoltes i el poder de les masses.

Un espectacle dins un volcà

La vinculació del festival amb el paisatge, que és un dels elements que dota de personalitat el Sismògraf, tindrà un paper cabdal en l'11a edició. 'Erritu', per exemple, es representarà al cràter d'un dels volcans de la Garrotxa amb la participació d'un cor de dones d'Olot, mentre que 'Loin', dels francesos La Débordante, es representarà a l'esplanada de l'antiga estació, ja que està pensat perquè el públic el gaudeixi de lluny. Així mateix, el festival ha creat aquest any un itinerari en bicicleta per allunyar la dansa del centre de la ciutat. S'hi veuran 'JINX103' de József Trefeli i Gábor Varga, 'Meeting point' dels bascos Ertza i 'Pinkfish' d'Ana Borrosa, i els llocs de les representacions seran sorpresa.

Amb un pressupost de 350.000 euros, el Sismògraf suma en aquesta edició una cinquantena d'espectacles. Complint la voluntat de ser un festival estratègic a Catalunya i contribuir al mercat escènic, també hi haurà una jornada professional i trobades perquè els artistes puguin exportar les seves propostes. De fet, segons un estudi fet el 2017 per conèixer l'impacte del festival, aquell any un 53,7% del negoci anual dels programadors enquestats eren propostes vistes al Sismògraf.