El govern aragonès carrega contra Méndez de Vigo

El litigi pels béns de Sixena ha entrat en una dimensió política inesperada, almenys fins a l’aplicació del 155. El president de l’Aragó, Javier Lambán, del PSOE, va dir ahir que estudiava la “possible responsabilitat penal” del ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, per haver autoritzat un recurs contra l’ordre del jutge d’Osca que obligava la Generalitat a tornar les 44 obres que hi ha al Museu de Lleida. Segons Lambán, el ministre ha deixat de representar “el govern de tots els espanyols” per ser “el govern d’uns espanyols contra uns altres”, i “atia un conflicte que podia haver evitat”. El president aragonès considera que, amb el recurs, el ministre “ha decidit incomplir una sentència electoral”, i tot per “obtenir un grapat de vots” en les eleccions del 21-D.

Les paraules de Lambán volen responsabilitzar Méndez de Vigo del que pugui passar dilluns si finalment la Guàrdia Civil entra per la força al Museu de Lleida “sense saber què és el que passarà”. “Només hi haurà un responsable, el govern d’Espanya”, assegura el president de l’Aragó.

Al llarg del litigi, la posició dels partits polítics ha evidenciat una diferència insalvable a banda i banda. Per exemple, els socialistes aragonesos han mantingut una posició contrària a la dels socialistes catalans, especialment a la de l’alcalde de Lleida, Àngel Ros. A l’Aragó, el PP és partidari que els béns tornin a Sixena, mentre que a Catalunya els populars defensen la unitat patrimonial del Museu de Lleida.

Un convidat incòmode

En el context de la campanya electoral, el cas Sixena és un convidat incòmode, i el president aragonès ho aprofita per assenyalar les contradiccions del PP, malgrat que en fer-ho també constata les dels socialistes. “No ens sentim còmodes amb el tema de Sixena”, va admetre fa alguns dies la cap de llista dels populars per Lleida, Marisa Xandri, que alhora que defensa que les obres es quedin al museu lleidatà assegura que “les sentències judicials s’han de complir”. Méndez de Vigo també ha insistit aquestes setmanes que “les sentències s’han de complir i es compliran”, i ahir va ser el president espanyol, Mariano Rajoy, qui es va manifestar en la mateixa línia a Lleida: “És un afer sobre el qual les decisions les prenen els tribunals”.

Pel que fa a Ciutadans, a l’Aragó són inequívocs i reclamen la tornada de les peces. A Catalunya, Inés Arrimadas s’alinea amb la línia legalista dels populars que els socialistes aragonesos consideren poc explícita. “Nosaltres respectem les decisions judicials”, va dir Arrimadas ahir, alhora que desitjava “més col·laboració entre administracions” per evitar plets. És a dir, prudència per no comprometre actius electorals en la batalla de Lleida, on la pugna entre el PSC, el PP i Cs és aferrissada i on, a més, el partit taronja sosté el govern de Ros a la Paeria.