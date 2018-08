El govern espanyol ajorna fins a després de les vacances l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos

El govern espanyol ajorna fins a després de les vacances l'exhumació de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va comprometre's a treure'l abans de l'agost, però aquest divendres ha anunciat, durant la roda de premsa de balanç de finals de curs, que caldrà esperar "unes setmanes, uns dies". Ha promès, però, que l'executiu socialista ho farà. "Si hem esperat 40 anys, podem esperar unes setmanes, un dies", ha assenyalat.

No ha volgut revelar amb quin blindatge legal ho farà, però ha donat a entendre que serà un reial decret, perquè caldrà el suport del Congrés de Diputats. I no té cap mena de dubte que obtindrà el suport del poder legislatiu. "Compliré amb el mandat que vaig assumir en persona davant del Congrés", ha afegit.

La Moncloa busca tenir totes "les garanties" per exhumar Franco davant dels impediments de l'abat del monestir i de la família. No ha deixat clar quan ho aprovaran, si serà en el pròxim consell de ministres, previst per al 24 d'agost, o bé ja al setembre. Però el que sí que té clar és que rebrà el suport del Congrés, perquè ja fa un any es va aprovar una moció per instar el govern espanyol a treure Franco del Valle de los Caídos, és a dir, que compta tenir garantits els vots.