El govern central rectifica i facilita la prestació d'atur extraordinària per als artistes

Satisfacció entre els músics per la rectificació que ha fet el govern central en la prestació d'atur extraordinària adreçada als artistes. Fa uns dies l'Acadèmia Catalana de la Música i entitats com l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, entre d'altres, van denunciar públicament que els artistes tenien moltes dificultats per poder accedir a les prestacions, així com "incongruències i incoherències greus" en el redactat del decret que feia que molts artistes no poguessin beneficiar-se de l'ajut. També alertaven de la situació precària en què es trobava el sector artístic després de dos mesos i mig d'aturada de l'activitat.

Finalment, el BOE d'aquest dimecres 27 de maig ha publicat una sèrie de modificacions del reial decret llei 17/2020 del 5 de maig que donen resposta a les reivindicacions del sector: no cal estar donat d'alta ni d'alta assimilada en períodes d'inactivitat; no cal presentar comprovant de cancel·lació; és compatible amb el treball per compte d'altri o propi donant-se d'alta per treballar i després de baixa per seguir en la prestació, i, per acabar, que les peticions pendents s'hauran de resoldre d'acord amb els canvis i les denegades podran tornar-se a sol·licitar.

D'altra banda, l’Acadèmia se solidaritza ara amb els treballadors de la cultura que encara no poden accedir a cap tipus d'ajuda, especialment els tècnics d'espectacles, i afirmen que es comprometen a seguir treballant perquè els incloguin en els ajuts governamentals.