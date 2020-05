Grans àries d'òpera recomanades per cantants i compositors

260x366 Xavier Sabata a Orlando en una producció del Theater Freiburg la temporada 2015-16 / Rainer Muryani / Theater Freibrug Xavier Sabata a Orlando en una producció del Theater Freiburg la temporada 2015-16 / Rainer Muryani / Theater Freibrug

La temporada del Gran Teatre del Liceu, com la de tantes altres sales de tot el país, s'ha vist clausurada abans d'hora per la crisi del coronavirus. Per no parlar dels festivals d'estiu, que directament s'han hagut de cancel·lar. Però la música s'escola imparable pel nostre dia a dia, més necessària que mai, perquè ens connecta amb la bellesa de la vida i ofereix el revers de la malaltia i de la mort. Alguns cantants lírics entonen a les vuit del vespre, als patis interiors de la ciutat confinada, les seves àries predilectes com un regal en reconeixement a la feina dels sanitaris, però també per aportar un raig de llum a la humanitat sencera. Hem demanat a cinc cantants i un compositor que ens diguin quines són les seves àries preferides.

David Alegret

'Intesi ah! tutto intesi ... Tu seconda il mio disegno', d''Il Turco in Italia', de Gioachino Rossini

"És una ària molt difícil i relativament llarga, d'uns 6 o 7 minuts, d’un rol rossinià complex però desagraït, perquè és una òpera de Rossini on el rol del tenor, Narciso, no té un pes dramàtic important al llibret, a diferència d'altres rols de tenor rossinià en clàssics com Il barbiere di Siviglia i La cenerentola", comenta el tenor David Alegret, que havia de cantar aquest estiu al Festival Castell de Peralada, un dels nombrosos festivals cancel·lats. Defensor del patrimoni musical català –el seu últim disc, Impressions de natura, gira al voltant de l'obra d'Eduard Toldrà–, Alegret assegura que ha cantat el rol de Narciso més de cent vegades. "Segurament no és de les àries més conegudes, però sí que ho és per a la gent a qui li agrada l’òpera i sobretot Rossini!", exclama.

Fent memòria, recorda que el primer cop que la va cantar va ser en una coproducció dels teatres d'Hamburg i de Munic. Primer es va fer a la Staatsoper d’Hamburg el 2005 i després al Bayerische Staatsoper de Munic, el 2007. Entre els llocs on l'ha cantada hi ha el Gran Teatre del Liceu, el 2013. "Cantar-la tantes vegades m'ha donat l’oportunitat de fer-ho al costat de grans noms com ara Nino Machaidze, Aleksandra Kurzak, Ildebrando D’Arcangelo, Carlos Chauson, Alessandro Corbelli, Pretty Yende, Yolanda Auyanet, Ángeles Blancas, Roberto de Candia, etc.", diu.

Víctor García de Gomar

'Leb wohl, du kühnes, herrliches Kind!', de 'Die Walküre', de Richard Wagner

L'actual director artístic del Gran Teatre del Liceu, Víctor García de Gomar, que també és baríton, no ha dubtat a l'hora de triar l'ària de comiat de Wotan perquè transmet "l a immensa humanitat d’un déu ferit i forçat a renunciar al seu tresor més preuat: la seva pròpia filla Bünnhilde". Es tracta d'una intervenció amb què Wagner clou aquesta "magnífica òpera", oferint, en paraules de García de Gomar, "un dels moments més bonics i intensos de la història de l’òpera".

"Wagner treballa els plans, les textures i els silencis, tot dibuixant el patiment i les inseguretats d’un home, desposseït de l'heroïcitat, davant el càstig imposat per la seva dona". Sens dubte, és una de les òperes més representades en una ciutat com Barcelona, de reconeguda tradició wagneriana. García de Gomar recorda dos moments especialment emocionants: "La interpretació de Bryn Terfel al Metropolitan en la producció de Robert Le Page amb la gran (i polèmica) màquina, dirigits per James Levine, i una segona al Gran Teatre del Liceu amb Josep Pons dirigint un imponent Albert Dohmen en la producció signada per Robert Carsen". I conclou: "És el comiat en què qualsevol pare ploraria".

Joan Magrané

'Dormo ancora o son desto?', d'' Il ritorno d'Ulisse in patria', de Claudio Monteverdi

El compositor reusenc Joan Magrané, un enamorat de la música barroca, ha triat l'ària Dormo ancora o son desto?, d' Il ritorno d'Ulisse in patria, de Claudio Monteverdi, en la qual troba una música de transició. "Com que és de Monteverdi, estem parlant de les primeres òperes, però alhora no és un Orfeo ni tampoc L'incoronazione di Poppea, sinó que és a l'entremig, i aquesta ària en concret és com un recompte, no té estructura, el personatge comença que no sap si està despert o adormit, i acaba irat, i avança guiat pels afectes", analitza Magrané.

En ment té la versió semiescenificada que es va poder veure al Palau de la Música Catalana fa relativament poc temps, el 2017, amb el gran John Eliot Gardiner i els "fabulosos" English Baroque Soloists amb Furio Zanasi en el paper d'Ulisses. "És un dels concerts més potents que he vist mai", assegura Magrané. També confessa que la va fer servir per als seus Diàlegs de Tirant e Carmesina, que es van poder veure la temporada passada al Liceu i l'estiu anterior a Peralada, concretament en l'ària de Tirant L'illa dels pensaments, que és una "paràfrasi" d'aquesta ària monteverdiana: "En Tirant també evoluciona segons l'expressió de les seves emocions mòbils i canviants; també m'interessa aquest tipus de tessitura de baríton no forçat, molt natural, el mateix que trobem a l' Orfeu o a Pélleas et Mélisande".