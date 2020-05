'Com els grecs' i 'Shock', favorites als premis Max

Com els grecs de Josep Maria Mestres i Shock d' Andrés Lima són les grans favorites de la pròxima edició dels premis Max de les Arts Escèniques, que se celebrarà el 7 de setembre al Teatre Cervantes de Màlaga. La SGAE és l'organitzadora d'uns guardons que tenen com a objectiu reconèixer el talent dels professionals de les arts escèniques.

Com els grecs suma tres nominacions: millor espectacle de teatre, millor adaptació teatral (Joan Sellent) i millor actor protagonista (Pablo Derqui). Es tracta d'un muntatge del Teatre Lliure que adapta una obra de Steven Berkoff que trasllada el mite de Sòfocles a l'època de Margaret Thatcher.

Per la seva banda, Shock acumula quatre nominacions: millor espectacle de teatre, millor direcció d'escena (Andrés Lima), millor actor protagonista (Ernesto Alterio) i millor disseny d'espai escènic (Beatriz San Juan). La producció del Centro Dramático Nacional està inspirada en el cop d'estat d'Augusto Pinochet. L'altra obra que optarà a millor espectacle teatral és Jauría, dirigida per Miguel del Arco, que escenifica el judici a la Manada a partir d'un text teatral per Jordi Casanovas, també nominat per millor adaptació teatral.

L'òpera bufa Je suis narcissiste, produïda en col·laboració per el Teatro Real, el Teatro Español i el Teatre Lliure, és candidata en tres categories: millor espectacle líric, millor composició musical per a espectacle escènic (Raquel García Tomás) i millor disseny de vestuari (Pier Paolo Álvaro). També acumula tres nominacions l'espectacle de dansa Anhelo, candidat per a millor coreografia (Mario Bermúdez), millor intèrpret femenina de dansa (Catherine Coury) i millor intèrpret masculí de dansa (un altre cop Mario Bermúdez).

Alterio i Derqui competiran pel premi a millor actor protagonista amb Lluís Homar, nominat per La neta del senyor Linh, mentre que les candidates a millor actriu protagonista són Irene Escolar per Hermanas, Verónica Forqué per Las cosas que sé que son verdad i Rebeca Valls per Dinamarca. Els nominats a millor espectacle revelació són Cortejo, d'Elena Carrascal Danza, Homenaje a una desconocida, de Teatro de La Catrina i El viento es salvaje, de Las niñas de Cádiz.

