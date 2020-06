La veu i la guitarra de Roger Mas recorden Jacint Verdaguer

"Mig segle fa que pel món / vaig, camina que camina, / per escabrós viarany / vora el gran riu de la vida". Així comença Caminant, un dels sis poemes del llibre pòstum de Jacint Verdaguer Al cel (1903), que Roger Mas va musicar i cantar al disc Les cançons tel·lúriques (Satélite K, 2008). Gràcies a la descoberta, el poeta de Folgueroles es va convertir en un dels referents literaris del solsonenc, que en aquells moments ja havia publicat discos com Casafont (1999) i dp (2003) . Dotze anys després de musicar els poemes per primera vegada –entremig hi va haver les esplèndides adaptacions amb la Cobla Sant Jordi, recollides també en disc–, Mas ha tornat a agafar la guitarra i les ha gravat tot sol a Vil·la Joana, la casa de Collserola on Verdaguer va passar els últims dies de la seva vida i va morir el 10 de juny del 1902.

Integrada al Museu d'Història de Barcelona (Muhba), Vil·la Joana, Casa Verdaguer de la Literatura, homenatja l'autor de Canigó amb la interpretació de les cançons de Roger Mas en sis punts diferents de l'espai museístic per commemorar l'aniversari de la seva mort. El concert es retransmetrà aquest dimecres 10 de juny al YouTube del Muhba a les 18 h.

Papallonejar per l'hort del cel

Els poemes són Preludi, Voleu que vos la cante?, Caminant, Anem, Plus ultra i La Lluna. Al primer, el poeta es transforma en una abella que, "papallonejant per l'hort del cel", va d'una estrella a una altra: "D'un misteri volava a altre misteri, / d'una amor robadora a un altra amor; / com un pit se m'obria l'hemisferi, deixant-me beure en lo diví tresor". A Plus ultra, un dels més coneguts, també musicat per Pascal Comelade i Enric Casasses al disc La manera més salvatge (Discmedi, 2006), Mas canta sobre la trobada amb una estrella que li parla de l'absència de límits: "L'univers és infinit, / pertot acaba i comença, / i ençà, enllà, amunt i avall, / la immensitat és oberta, / i a on tu veus lo desert / eixams de mons formiguegen".

Aquest concert és la segona de dues accions organitzades pel Museu d'Història de Barcelona i la Fundació Jacint Verdaguer com a homenatge i record a l'autor. La crisi del covid-19 va obligar a la cancel·lació de la Festa Verdaguer 2020, que tenia una trentena d'actes previstos entre el 7 i el 10 de juny. Tanmateix, la Fundació Jacint Verdaguer i el Museu d'Història de Barcelona van anunciar dues accions per retre homenatge a l'autor.

La primera, titulada Cobriu-me de Flors en referència a un vers de Verdaguer, es va dur a terme el 17 de maig, dia del naixement del poeta, a Folgueroles, la seva població natal, i va consistir a cobrir de flors el monument El Pedró, ofrena en la qual també va participar el Muhba.

La segona és el concert de Roger Mas, que serà precedit, el mateix dimecres, a les 16 h, per la conferència audició Musicant Verdaguer, a càrrec d'Arnau Tordera –cantant d'Obeses–, en què es contextualitzen i disseccionen algunes de les obres musicades amb versos de Verdaguer.