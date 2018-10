L'Estat s'ha gastat en el Valle de los Caídos el doble del que ha ingressat els últims deu anys

L'Estat ha gastat en el Valle de los Caídos més de 20,2 milions d'euros des del 2008 fins a l'actualitat, pràcticament la meitat del que ha ingressat amb les visites al monument franquista. Gairebé la meitat de les despeses per valor de 9,6 milions d'euros corresponen als costos de personal, però també al manteniment i la conservació de les instal·lacions.

Les dades han estat facilitades pel govern espanyol després que el senador de Compromís Carles Mulet demanés les xifres per escrit sobre els diferents partides de despeses del Valle de los Caídos. El senador preguntava pels costos i ingressos dels últims 40 anys, des de l'inici de la democràcia a Espanya, però l'executiu de Pedro Sánchez va justificar que aquestes dades només estan informatitzades des del 2008.

D'acord amb aquesta resposta, Patrimonio Nacional ha gastat en aquesta última dècada 20,2 milions d'euros entre despeses generals de personal (11,5 milions), subvencions i inversions (5,2 milions d'euros) i despeses corrents (3,3 milions). El govern espanyol ha aportat altres dades com ara la despesa en seguretat privada, que des del 2014 ha ascendit a més de 660.000 euros o el subministrament elèctric, que des del 2008 arriba a més de 750.000 euros.

En les explicacions de l'Estat, s'argumenta que no hi ha despeses d'aigua perquè les instal·lacions tenen el seu propi abastiment, ni tampoc en ornamentació floral ni serveis religiosos perquè no són competència de Patrimonio Nacional.

Mulet també havia preguntat pel cost de la desinfecció, tant de rates com d'insectes, de les instal·lacions, però el govern espanyol només dona la dada de tots els immobles de Patrimonio Nacional, sense detallar la despesa al Valle de los Caídos.

En aquest mateix període des del 2008, els ingressos del monument franquista no han cobert les despeses i s'han quedat pràcticament a la meitat, amb 9,6 milions d'euros procedents de la venda d'entrades. Actualment el tiquet té un cost de 9 euros. Després de l'anunci del govern espanyol sobre l'exhumació de Franco han augmentat les visites al Valle de los Caídos, però encara no hi ha detalls de l'impacte en els ingressos de la instal·lació.