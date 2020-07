El FAD d'arquitectura premia un bloc d'habitatge social a Sant Boi de Llobregat

Els premis FAD d’arquitectura tornen a reconèixer les fites de l’arquitectura pública: els guanyadors de l’edició d’enguany són 79 habitatges amb protecció al Saló Central de Sant Boi, de Juan Herreros, Jens Richter, Mariona Benedito i Martí Sanz Ausàs. “Presenciem una acurada exploració tipològica del bloc aïllat d’habitatge –diu l’acte del jurat– que incorpora patis i perforacions del volum per generar espai comunitari com a lloc de transició entre la gran escala d’una situació exterior encara en construcció i l’escala domèstica, humana i acollidora, dels habitatges”. El bloc d’habitatges es remunta a un concurs públic que va guanyar el despatx d’Herrero conjuntament amb el de Benedito i Sanz l’any 2009 i està ubicat en una àrea de la ciutat que encara està en construcció. El jurat també destaca que és una arquitectura “amb un esperit propositiu, atenta i còmplice amb el context” i que genera “aportacions i esmenes rellevants a les maneres de viure i ocupar els espais alineades amb els canvis de paradigma contemporanis”. Entre els elements de l’edifici que generen comunitat, el jurat enumera les passarel·les i els patis i terrasses intermèdies.

El jurat dona una menció especial també en la categoria d’arquitectura a A PROP Ciutat Vella, els pisos fets amb contenidors marítims, de David Juárez, Jon Begiristain i Yaiza Terré, “pel seu valor experimental, la seva vocació de servei, el seu afany de recerca i la seva contribució a l’evolució de la disciplina en termes de sostenibilitat social i ambiental”.

De Lleó a Buenos Aires

En la categoria de ciutat i paisatge l’obra guanyadora és la remodelació de la plaça de l’Ajuntament de Mansilla Mayor (Lleó), d' Iñigo Ocamica i Iñigo Tudanca, per, segons el jurat, “l'excel·lència en la lectura del context urbà i social, per la creativitat i la qualitat en l’ús de recursos molt limitats des del punt de vista econòmic i formal”. També per la capacitat dels arquitectes de “mantenir l’ambició arquitectònica en totes les escales del projecte”. “La intervenció en l’espai públic desborda les fronteres artificialment establertes entre el paisatgisme, el projecte urbà, l’arquitectura i el disseny i, a canvi, pica l’ullet al paisatge tradicional existent”, diu el jurat.

651x366 Plaça de l'Ajuntament de Mansilla Mayor (Lleó) / OCAMICA TUDANCA/ARQUINFAD Plaça de l'Ajuntament de Mansilla Mayor (Lleó) / OCAMICA TUDANCA/ARQUINFAD

En la categoria d’interiorisme el guanyador és el restaurant madrileny Run Run Run, d’ Andrés Jaque, pel seu caràcter “creatiu i amb personalitat pròpia”. “Suposa una interessant relectura de les necessitats dels ciutadans i d’un barri molt maltractat en els darrers anys, mitjançant l’aportació d’una proposta fresca i amb identitat pròpia”, explica el jurat.

651x504 Restaurant Run Run Run, d'Andrés Jaque / JOSÉ HEVIA/ARQUINFAD Restaurant Run Run Run, d'Andrés Jaque / JOSÉ HEVIA/ARQUINFAD

El guanyador de la setena edició de la categoria internacional és Josep Ferrando per la Universitat Torcuato Di Tella a Buenos Aires, per “la seva qualitat urbana, capacitat de comunicar i articular els diferents usos i escales”. El jurat també destaca “la contundència de les decisions estructurals i materials, arrelades tant en la tradició clàssica com en la producció industrial contemporània”.