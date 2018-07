Una nit d'harmonia familiar amb Caetano Veloso i els seus fills

Caetano Veloso i els seus fills Moreno, Tom i Zeca es van posar d’acord per tirar endavant una gira conjunta. Es tractava de compartir composicions de tots quatre, com la família que es posa a cantar després de sopar. Aquesta sensació de sobretaula íntima és la que projecten els Veloso en concerts com el que van oferir dissabte al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.

El format és ben senzill: els quatre músics canten i toquen (guitarres, baix, un teclat puntual), i els elements de percussió estan reduïts a la mínima expressió. Això sí, la riquesa rítmica no hi falta, perquè el repertori (gairebé una trentena de peces) va dels orígens del 'tropicalisme' protagonitzat pel patriarca ('Alegria, alegria') a la influència de Radiohead que amara 'Todo homem', l’èxit de Zeca, passant per l’exuberància de Moreno. Tot sempre ben cantant i amb l’elegància que caracteritza una de les sagues de referència de la música brasilera.

Al llarg d’una hora i tres quarts, els Veloso van anar teixint a poc a poc la complicitat amb el públic, sovint amb un to serè, però sense renunciar a la diversió, sobretot en la part final de l’actuació i en un bis en què el públic va participar activament cantant 'A luz de Tieta'. A més de cantar i tocar la guitarra, el pare va assumir també el paper de mestre de cerimònies i va explicar l’arrel familiar d’algunes composicions. Per exemple, 'Boas vindas' la va compondre quan va néixer Zeca; 'Ofertório', que és la que dona títol al disc que ha sortit de la gira, la va escriure Caetano per al 90è aniversari de la mare; i 'Ela e eu' està dedicada a la mare de Moreno, i 'Não me arrependo' a la de Zeca i Tom. També va comentar les divergències religioses (ell no és religiós i ells fills sí), però fins i tot en la diferència la família Veloso exhibeix una elegant harmonia.