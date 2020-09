Mor el director teatral i actor Hermann Bonnín als 84 anys

El director i actor de teatre Hermann Bonnín, una de les figures més influents del teatre català de les darreres dècades, ha mort aquest divendres als 84 anys. La seva filla, l'actriu Nausicaa Bonnín, ho ha explicat a través de Twitter. "Avui, l'Hermann ha fet un mutis tan elegant i discret com ha sigut la seva vida... sense fer soroll... «Escolteu aquest silenci» deia el seu estimat Joan Brossa...", ha escrit l'actriu. Exalumne de l'Institut del Teatre, Hermann Bonnín va ser una de les figures fonamentals en la revitalització de la institució des del 1971 fins al 1981, quan va encarregar-se de la direcció del centre. Del 1967 al 1977 va ser director de l'Escola Superior d'Art Dramàtic del Teatro Real de Madrid i del 1982 al 1988 va dirigir el Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya.

Un dels llegats de Bonnín és l'Escenari Brossa, que va fundar el 1997 juntament amb el mag Hausson i sota el nom Brossa Espai Escènic de Barcelona. La sala, ubicada a Ciutat Vella, és des d'aleshores un espai d'homenatge a l'univers poètic i escènic de Joan Brossa. Als escenaris Bonnín va dirigir nombrosos espectacles, com ara els clàssics La gavina de Txèkhov (1979), La gran il·lusió d'Eduardo di Filippo (1988) i La intrusa de Maurice Maeterlinck (2005). Amb Para Federico un son (1999), format per textos de Federico García Lorca, va guanyar el premi Sebastià Gasch del FAD a la millor direcció.

A la llista dels seus autors predilectes també hi havia Josep Palau i Fabre, del qual va portar a escena La confessió (2000), Mort de ritual per a Electra (2003) i Don Joan (2008). Entre les darreres obres que va dirigir hi ha Interior de Maeterlinck, una tragèdia quotidiana gairebé sense acció. "M’interessa perquè el teatre que perdura és el dels poetes, el que transcendeix el moment i parla de l’ànima humana", deia Bonnín el 2016, durant la presentació de l'espectacle.

Com a actor, Bonnín va debutar al cinema el 1987 amb la pel·lícula La senyora de Jordi Cadena, on interpretava un personatge inquietant. També va aparèixer a films com El llarg hivern de Jaume Camino (1991) i La ciudad de los prodigios de Mario Camus (1999). A la televisió, va participar a la sèrie de TV3 Laberint d'ombres. El 2003 Bonnín va rebre el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria d'arts escèniques i el 2013 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Cultura. Des del 2011 era membre numerari de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i el 2019 va ser nomenat acadèmic d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català.