Madrid estudiarà si pot acollir un Museu Hermitage

L’Ajuntament de Madrid, governat per PP i Cs amb el suport de Vox, engegarà converses amb el Museu Hermitage de Sant Petersburg per "avaluar" l’encaix d’una seu a la capital espanyola, després que l’Ajuntament de Barcelona hagi demanat una reformulació del projecte. Fonts de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament madrileny, el departament que dirigeix Andrea Levy, asseguren que "Madrid està oberta a totes les sensibilitats artístiques" i "a no vetar" ningú que vulgui presentar-hi el seu projecte. Levy iniciarà "pròximament" un diàleg amb els representants de l'Hermitage. Després de donar a conèixer la predisposició de Madrid per acollir el museu, Levy ha fet un tuit en què carregava contra la decisió de l'Ajuntament de Barcelona i que deia: "La Barcelona que es tanca en si mateixa. El Madrid que s'obre a tothom".

El Madrid que se abre a todos. https://t.co/QcUNsQkvK3 — Andrea Levy (@ALevySoler) January 28, 2020

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que l'Ajuntament de Madrid tindrà tot el seu suport a l'hora d'establir contacte amb els representants de l'Hermitage per acollir-lo a la capital espanyola. Ayuso ha recalcat que tots els projectes, tant nacionals com internacionals, són "bons" si porten "cultura i turisme".

El conflicte sobre la possible ubicació de l'Hermitage s'ha desencadenat després que aquest dilluns l'Ajuntament de Barcelona hagi decidit que no pot autoritzar el projecte, que estava pensat per ubicar-se a la Nova Bocana del port. Davant d'això i dels primers intents de Madrid per acollir-lo, la plataforma Més Cultura per a Barcelona ha lamentat "el veto" de l'Ajuntament i ha demanat al port i a les forces polítiques que "no deixin escapar" aquesta iniciativa. La plataforma ha defensat que els informes del consistori "no són prou" per descartar que l'Hermitage s'instal·li a Barcelona i ha fet una crida als grups municipals perquè "revisin i donin llum verda al projecte".