Dos títols amens i entretinguts de literatura infantil per la Diada, amb l'ARA

La meva primera història de Catalunya és un àlbum il·lustrat adreçat als més petits que podran submergir-se de manera didàctica i entretinguda per un recorregut a través dels segles que va dels grecs i els romans fins als nostres dies, passant per l'expansió medieval i la revolució industrial. Darrere d'aquest títol hi ha un tàndem de luxe: l'historiador i periodista Toni Soler, i una il·lustradora supervendes, Roser Calafell.

Pinta i escriu l’Onze de Setembre està protagonitzat per la Sara, que es disposa a viure intensament la Diada però resulta que el Pelut, el seu gos, s'ha escapat. A més, resulta que no és l'únic que s'ha esfumat: els colors del conte també han desaparegut! Caldrà ajudar a trobar el Pelut, tot pintant les il·lustracions i resseguint el text en lletra lligada de cada pàgina. L'autora, Anna Canyelles, és un gat vell del llibre escolar i la literatura infantil i juvenil. Ha publicat contes per a primers lectors i material pedagògic molt divers. En aquest títol torna a lluir la seva capacitat per despertar la curiositat i les ganes de llegir als infants. Els dos llibres publicats per La Galera costen 5,95 euros i 3,95 euros, respectivament, i es poden aconseguir amb l'ARA del 9 al 16 de setembre als quioscos.

Com pots aconseguir la promoció?

Per adquirir la promoció hauràs de presentar al quiosc el cupó* situat a la part inferior de la contraportada del diari, disponible només els dies de venda (del 9 al 16 de setembre).

*Si ets subscriptor digital et podràs descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor.