La història d’amor entre dos soldats que compartien tomba

Tot va començar amb una làpida. El dramaturg, director escènic i guionista Guillem Clua voltava pel cementiri de Sighisoara, a Romania, quan va topar amb una tomba on hi havia enterrats dos soldats, Emil Muler i Xaver Sumer. “Em va sobtar perquè era l’única on hi havia dos homes junts”, explica Clua, que va desembutxacar el telèfon mòbil i va fotografiar la làpida. La imatge, que mostra les tombes cobertes de neu amb la de l’Emil i en Xaver en primer pla, s’ha convertit en viral per la història que l’acompanya.

El otro día os prometí que os explicaría el misterio que se esconde tras esta lápida en la que reposan dos soldados del Imperio Austrohúngaro que lucharon y murieron en la I Guerra Mundial… y que fueron enterrados juntos. Hilo va. pic.twitter.com/rEdzwIN98k — Guillem Clua (@guillemclua) 22 de novembre de 2018

Fa un parell de setmanes, Clua va penjar la foto a Twitter prometent explicar la història dels dos soldats, que van lluitar i morir durant la Primera Guerra Mundial. Al llarg d’un fil retuitejat més d’11.000 vegades, el dramaturg va anar desentrellant l’amor impossible entre els dos protagonistes i el misteri que envoltava el fet que haguessin estat enterrats junts. Clua va idear una vida fictícia per als dos soldats:l’Emil era fill d’una família adinerada de la ciutat i havia anat a l’escola amb en Xaver, a qui el dramaturg atribueix ascendència catalana i el rebateja amb el nom de Xavier Sunyer. Els protagonistes havien mantingut “una relació especial” fins que els pares respectius se’n van assabentar i van fer tots els possibles perquè no estiguessin junts.

Efectivamente, #EmilyXaver se conocieron en el instituto. Los dos eran amigos íntimos de Hermann Balan. Los tres chicos eran inseparables. Pero la amistad de Emil y Xaver era especial. Así lo dice. Especial. Y lo dice con cierta ternura que agradezco. — Guillem Clua (@guillemclua) 30 de novembre de 2018

Clua va anar dosificant les entregues del relat, que va arrossegar milers d’usuaris pendents de com es resoldria tot plegat. L’impacte viral del fil de Twitter és innegable: el dramaturg ha guanyat més de 10.000 seguidors i fins i tot li han plogut ofertes per portar la història de l’Emil i en Xaver a la pantalla. De fet, Clua va publicar ahir un comunicat en què explicava que el relat és fictici. “Només les fotos del cementiri són 100% reals, però encara hi ha gent que no s’ho creu”, afirma l’autor. La inspiració va abordar-lo mentre passejava pel cementiri i, sobretot, durant la visita al museu de la ciutat. “Allà se’m van acudir tots els elements ficticis –assenyala Clua–. La meva intenció era fer un fil de 10 tuits, però em vaig anar engrescant. Com que va agafar tanta volada, ho vaig allargar”.

La història de l’Emil i el Xaver forma part de les noves narratives que en anteriors ocasions han generat fenomens virals a Twitter. Ara bé, Clua tenia clar que es volia allunyar dels thrillers i els fets paranormals que habitualment acompanyen aquests relats. “No volia fer un Manuel Bartual. Volia explicar una història maca i LGTB”, diu el dramaturg, que va utilitzar les eines recurrents d’aquesta nova manera de narrar per dotar el relat de versemblança. Així, el dramaturg va salpebrar la seva investigació fictícia sobre els protagonistes amb fotografies en blanc i negre, quadres de Sighisoara i gifs. Em pensava que s’adonarien de l’ús del Photoshop!”, exclama Clua, que subratlla que la clau de l’èxit de la història és que “la gent té moltes ganes de creure en l’amor”. Si bé el dramaturg va tancar el relat dilluns a Twitter, la història de l’Emil i en Xaver no s’acaba aquí. “Serà alguna cosa més que un fil a la xarxa social –promet Clua–. Tinc ganes d’explicar-la a fons, tot i que encara no sé en quin format ho faré”.