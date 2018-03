Els homes de Hollywood impulsen la campanya #AskMoreOfHim

Després que les actrius de Hollywood s'unissin als moviments #TimesUp o #MeToo i inundessin les xarxes socials amb denúncies sobre els assetjaments sexuals, ara són els actors els qui han llançat la seva pròpia campanya: #AskMoreOfHim. En una carta que han publicat a 'Hollywood Reporter', els impulsors, entre ells David Schwimmer, David Arquette i Matt McGorry, asseguren: "Com a homes, tenim la responsabilitat d'evitar i aturar qualsevol tipus d'abús. En la majoria de casos d'assetjament, abús i violència, els responsables són homes, sigui a Hollywood o a qualsevol altre lloc".

Proud to join #AskMoreOfHim at the #Oscars and every day. Because men can and must do more to stop violence against women in Hollywood and beyond. #TimesUp Learn more: https://t.co/Nottyu85NK — David Arquette (@DavidArquette) 2 de març de 2018

A la carta, els actors també expliquen que no tots els homes són abusadors o assetjadors, però segurament alguns han permès que hi hagués l'assetjament perquè no han fet res per impedir-ho.

"Creiem que els homes ens hem de manifestar en contra del sexisme i hem de fer una reflexió i autocrítica". I afegeixen: "Com a advocats, actors, guionistes, productors i directors esperem que la nostra acció inspiri altres homes a unir-se a nosaltres".