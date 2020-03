L''homo ludens' desplega els seus jocs al Mercat de les Flors

Roser López Espinosa torna al Mercat de les Flors aquest cap de setmana amb Novembre, una peça que parteix de la constatació de la importància del joc en la societat. L'artista resident del Mercat opina que el joc, a més, forma part de tots els processos de creació: "En el joc les idees s'enllacen d'una altra manera i venen de forma fàcil, orgànica i ràpida", explica la coreògrafa, que de petita feia rodes i verticals al carrer, i competia amb els nois jugant a futbol.

Novembre es va estrenar el 2015 i des d'aleshores ha estat de gira per diferents sales per Europa, l'Amèrica Llatina i l'Amèrica Central. Ara es reposa al Mercat (del 6 al 8 de març) amb dos ballarins nous –Roberto Provenzano i Nora Baylach– dels tres amb què compta l'obra. Això ha fet modificar la "textura" de l'espectacle. "Cada persona aporta les seves capacitats i el seu coneixement en dansa i en estada en escena, i així anem afegint capes de profunditat".

Pel que fa a la creació de Novembre, la ballarina i coreògrafa catalana, que ha desenvolupat una extensa carrera internacional, va partir de la constatació que existeix un pensament filosòfic al voltant del joc al marge del model racional que s'ha imposat a Occident. Concretament s'ha interessat per Johan Huizinga i la seva anàlisi de l'" homo ludens". Tot joc implica unes regles que abasten un espai compartit. Per establir aquest marc, López Espinosa va pensar en crear un paisatge i va triar el mes de novembre per una qüestió estètica: "Qualsevol moment és bo per jugar. He viscut als Països Baixos i he vist nens fins i tot jugar nevant".

Acrobàcies de gran precisió

Des del punt de vista escènic, els tres ballarins, entre els quals la mateixa Roser, posen en marxa un mecanisme –creen un núvol– que dona corda al mecanisme dels cossos i les relacions. "M'interessava veure fins a on dura el joc i per què s'acaba, quan ens sentim integrats en el grup i quan no i el perquè, si és per voluntat pròpia o per rebuig dels altres, quan et prenen el pèl... Al capdavall Novembre va de nosaltres".

Pel que fa a la coreografia, Novembre forja composicions complexes, d'una "fisicalitat forta", amb moviments acrobàtics de gran precisió, sense renunciar a la tendresa i l'humor. "No treballem des de personatges, sinó des d'un lloc personal i diferents actituds", diuen els ballarins. En tot cas, no és cap peça narrativa, però sí que hi ha escenes connectades. "En el treball de composició coreogràfica es va passant d'unes mecàniques a unes altres, d'un joc a un altre, però el conjunt té un desenvolupament orgànic".

Roser López Espinosa va estrenar el 2019 Trama, una peça que ha sigut nominada a la millor coreografia als Premis Butaca. El 2020 col·labora per tercer cop amb Skanes Dansteater (Suècia) amb la creació Fine Lines, que compta amb una ballarina que va en cadira de rodes.