Un incendi destrueix el Museu Nacional del Brasil

Els bombers de la localitat brasilera de Rio de Janeiro estan lluitant per apagar l'incendi que hi ha hagut aquest diumenge al Museu Nacional del Brasil, al nord de la ciutat, i que devora una de les institucions culturals més importants del país, segons ha informat l'agència de notícies EBC.

L'immoble, que va ser seu de l'Assemblea Republicana Constituent entre els anys 1889 i 1891, abans de convertir-se en museu el 1892, forma part de l'Institut Nacional de Patrimoni Històric i Artístic del Brasil i compta amb almenys 20 milions de peces, entre les quals hi ha animals dissecats, minerals, insectes, eines indígenes, mòmies egípcies i llatinoamericanes, fragments de meteorits, fòssils i troballes arqueològiques.



Els bombers, que han acudit al lloc dels fets des de set estacions diferents, han indicat que, malgrat la gran extensió de les flames, no hi ha perill que l'incendi s'estengui a les àrees veïnes.



Segons les anàlisis preliminars, el foc ha afectat la pràctica totalitat del Palau de São Cristóvão, principal edifici del complex, especialment dues de les zones dedicades a col·leccions i exhibicions, així com l'ala administrativa.

Els més de 50 bombers desplegats a la zona han confirmat que de moment no hi ha víctimes mortals perquè el museu estava tancat a les visites en el moment en què es va declarar l'incendi, cap a les 19.30 h (hora local). Els guàrdies de seguretat que hi havia a l'edifici es van poder escapar abans que l'estructura interna s'ensorrés.



L'edifici constitueix la institució històrica i cultural més antiga del país, i va ser fundada per Joan VI de Portugal l'any 1818. El museu està vinculat a la Universitat Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) i té un perfil científic i acadèmic.