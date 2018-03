Les llavors ‘indies’ creixen al Sundance català

Com espigoladors de la collita indie, l’Americana Film Fest continua remenant i triant les millors llavors de la nova formada de cinema ianqui. Fins a l’11 de març, el festival de cinema independent nord-americà de Barcelona organitza un petit Sundance català que en la seva cinquena edició oferirà 26 llargs de ficció, quatre documentals i 22 curtmetratges, la major part projectats als Cinemes Girona.

Un dels plats forts de l’Americana serà l’estrena a Catalunya de l’últim treball del documentalista viu més reconegut, Frederick Wiseman, que a la monumental Ex Libris: New York Public Library estudia en profunditat el funcionament de la biblioteca pública de Nova York i els serveis que ofereix. Inclou cameos d’Elvis Costello i Patti Smith, però el focus del documental són els treballadors anònims i el compromís de la institució amb l’educació dels ciutadans.

Wiseman és l’excepció d’un festival que posa el focus en l’obra de directors emergents. Un d’ells seria Aaron Katz, sorgit del moviment mumblecore, que a Gemini firma un thriller ambientat en la indústria del cinema. Un altre autor amb molt futur és Justin Chon, director de la inaugural Gook, que retrata la curiosa relació entre una nena negra i dos germans coreans amb l’esclat de violència provocat pel cas de Rodney King com a teló de fons.

Dins de l’ indie també hi ha petits hits que l’Americana no ha deixat escapar. A Brigsby Bear, una de les sensacions de l’últim Festival de Sitges, un nen viu en un soterrani amb un programa infantil protagonitzat per un os com a únic contacte amb el món exterior. Lucky, el debut en la direcció de l’actor John Carroll Lynch, és un commovedor homenatge en clau de ficció a un Harry Dean Stanton que fa de cowboy nonagenari que s’enfronta amb dignitat, generositat i humor a l’últim acte de la seva vida. Va ser l’última pel·lícula que va rodar l’actor i inclou un paper memorable de David Lynch. Un cowboy més jove que Stanton i obligat a canviar de vida protagonitza la cloenda del festival, The rider, triomfadora de l’última Seminci de Valladolid. I una de les cites obligades del festival és la projecció de les dues parts de World of tomorrow, els últims curts del geni de l’animació indie Don Hertzfeldt.

Amb projeccions gratuïtes patrocinades per Movistar, xerrades professionals i un taller de cinema per als menuts, l’Americana comptarà també amb una retrospectiva dedicada a Alex Ross Perry, director de només 33 anys i una filmografia que es desmarca de l’ortodòxia indie incorporant la sensibilitat lletraferida de Whit Stillman i la poètica urbana de Hal Hartley. El cineasta presentarà el seu últim treball, Golden exits, un retrat coral de la fragilitat i deslleialtat de les parelles que protagonitzen Jason Schwartzman, Chloë Sevigny i Adam Horovitz, exmembre dels Beastie Boys. La Filmoteca de Catalunya acollirà les projeccions d’aquest cicle.