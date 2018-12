La indústria musical premia Maria Arnal i Marcel Bagés

Els Premis ARC van reconèixer l’any passat Maria Arnal i Marcel Bagés amb el guardó al grup revelació. La indústria catalana de la música en directe recompensava així els mèrits dels autors del disc 45 cerebros y un corazón. I ahir Arnal i Bagés van tornar a ser protagonistes en la 16a edició dels premis que atorga l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) després de ser guardonats en dues categories: millor gira per sales i millor gira per festivals. Els premis, però, els va recollir Bagés en solitari, que va disculpar l’absència d’Arnal: “La Maria s’ha agafat unes vacances després de 158 concerts”.

En la gala, presentada per Elena Gadel i Meritxell Huertas i celebrada ahir a la sala Barts de Barcelona, també van rebre guardons El Petit de Cal Eril (gira per teatres i auditoris), Mourn (gira internacional de grup català), Dr. Calypso (gira per festes majors de grups amb temes propis), Hotel Cochambre (gira per festes majors de grups de versions), Orquestra Cimarrón (gira per festes majors de grups de ball), Maruja Limón (grup revelació) i Dàmaris Gelabert (gira d’artista per a públic familiar), a més de l’ex directora executiva del Festival Grec Irma Coronilla, reconeguda amb el premi a la trajectòria professional.

En les categories dedicades a les programacions, ARC es va sumar a la celebració de la 50a edició del Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona amb el premi al millor festival. Un altre esdeveniment patrocinat per Damm, el Mercè Música i el BAM, es va endur el guardó a la millor programació de festa major. La sala Salamandra de l’Hospitalet de Llobregat i l’Auditori de Girona van completar els premis a les programacions. I el premi a millor programa musical va ser per a Delicatessen, d’iCat.

La gala va servir perquè el sector reclamés, per exemple, “el desplegament del pla integral de la música”, acordat fa dos anys, com va recordar el president d’ARC, Jordi Gratacós, que també va demanar la creació d’una “FP per a la música”. “Esperem que la força i els pressupostos ens acompanyin”, va dir Gratacós abans d’anunciar que l’exconseller de Cultura Lluís Puig ha sigut nomenat soci d’honor d’ARC. Puig ho va agrair enviant un vídeo des de Bèlgica. També ho va fer Valtònyc, que va recordar la necessitat que hi hagi llibertat d’expressió.

La cerimònia, bastant àgil, va tenir “un fort accent femení”. Ja ho havien anunciat Gadel i Huertas, i ho va ser no pels premiats sinó perquè van ser dones les que van entregar tots els premis. Per exemple, la Maña, que va dinamitar el guió de la gala a l’hora d’entregar el guardó al grup revelació, i la còmica Dolors Boatella, que va aportar ironia en un vídeo en què formulava a homes músics preguntes que sovintegen quan les entrevistades són dones, com ara si mai s’han sentit com “la quota masculina en un festival” o si el fet de ser homes els ha suposat un obstacle per tirar endavant la carrera. Igualment femení va ser el protagonisme en les actuacions musicals de la nit: Maruja Limón, Wom’s Collective, Ju, Scarletts, Balkan Paradise Orchestra i la mateixa Gadel.