El promotors musicals denuncien "la inacció" del govern espanyol

L'Associació de Promotors Musicals (APM) denuncia en un comunicat "la inacció" del govern espanyol i reclama "amb urgència" que es declari la causa de força major fins "a la tornada a la normalitat per procedit a cancel·lar els esdeveniments musicals de a temporada i així poder actuar sota l'empara del marc legal".

La reclamació de la indústria musical arriba un dia després de la presentació del pla de desconfinament, que no especifica com serà el que el president espanyol, Pedro Sánchez, anomena "la nova normalitat". L'ampliació de la força major permetria els promotors musicals, inclosos els grans festivals, quedar deslligats d'obligacions contractuals, la qual cosa els alliberaria de costos. "No demanem res excepcional, sinó l'aplicació de les mesures que ja han pres altres països", diu APM.

"Les fases de desconfinament deixen fora a pràcticament tota la música en directe. L'obertura d'espais amb reducció dràstica dels aforaments deixa desprotegits legalment i laboral milers d'empreses dedicades al directe i estigmatitza greument el sector", assenyala APM en el comunicat, en què també s'insta el govern espanyol a "aplicar d'una vegada totes les mesures urgents per protegir el sector de la música en directe, un dels més afectats per la crisi del coronavirus".

Per al promotors musicals,"la confosa normativa d'activació esglaonada d'espais dedicats a la música en directe" comporta que "la majoria de les empreses hagin d'iniciar l'activitat amb aforaments reduïts, la qual cosa provoca una disminució dramàtica dels ingressos". En aquest sentit, la reducció d'aforament, diuen, "no es pot aplicar sobre una realitat musical ja construïda amb unes despeses i uns ingressos ja calculats en dates prèvies a l'estat d'alarma": "És inviable fer esdeveniments multitudinaris amb una reducció de l'aforament, perquè així no es cobreix ni el cost de producció".

Segons APM, "la inacció del govern posa en perill la continuïtat dels festivals, els concerts i les gires que han donat prestigi a la marca Espanta". A més, la indústria del directe denuncia que encara esperen una resposta activa ministerial després de diverses reunions amb el ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes. De fet, el ministre havia de fer públiques les mesures específiques per a la cultura després del consell de ministres d'aquest dimarts, però a finals de la setmana passada va anunciar que ho posposava fins al 5 de maig.

Entre les peticions de les empreses de la música en directe també hi ha la "flexibilització de les normatives de consum relatives a la devolució de les entrades per ajornament o cancel·lació", una mesura controvertida perquè les persones que van comprar les entrades també viuen en mig de la crisi del coronavirus. Altres demandes d'APM són: la reducció del tipus impositiu de l'impost de societats durant dos anys; la rebaixa de l'IVA del 21 al 10% en tots els serveis relacionats amb la música en directe i enregistrada, i del 10 al 4% en les entrades de concerts; i l'ampliació dels ERTO fins que l'activitat no pugui tornar a la normalitat al 100%.