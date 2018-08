L'Institut Cervantes vol impulsar les llengües cooficials

El nou director de l’Institut Cervantes, Luis García Montero, ha pres aquest dimecres possessió del càrrec amb un discurs en què ha assegurat que treballarà per difondre “les cultures de les nacionalitats i regions que integren la nació espanyola”. Aquestes paraules segueixen la línia de les declaracions que va fer a finals de juliol després de l’anunci del seu nomenament. Aleshores García Montero va dir que el Cervantes entrava en una “nova etapa” en què s’impulsarien les llengües cooficials. Per donar suport a aquestes afirmacions, l’Institut Ramon Llull va assistir ahir a la presa de possessió del nou director. “Aplaudim el discurs inclusiu i positiu de García Montero, però volem que es tradueixi en fets. Altres vegades ja hem sentit paraules en aquesta direcció i després no s’han complert”, afirma el director de l’Institut Ramon Llull, Manuel Forcano, que diu que estan “cansats d’incompliments” i insisteix en la necessitat d’ampliar els pressupostos destinats a promocionar les llengües cooficials.

Durant el seu discurs, García Montero ha assegurat que “somia” a obrir centres de l’Institut Cervantes a Washington i Miami, com també estendre la difusió del castellà a l’Àfrica subsahariana i a l’Àsia. Per assolir aquests propòsits, el director demana al govern espanyol “una mica d’oxigen no només per complir les tasques encomanades, sinó també per tractar amb dignitat el patrimoni humà de la institució”. García Montero ha acabat el discurs recitant el seu poema Un idioma, en què reivindica les paraules i diu que són “un lloc de resistència contra aquesta berganteria postmoderna i agònica anomenada postveritat”.