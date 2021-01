Un altre intel·lectual francès acusat de pederàstia

L’últim daltabaix que està posant a prova l’actitud dels francesos en relació a l’abús de menors ha involucrat Olivier Duhamel, polític, professor universitari i assagista de renom. Duhamel, de 70 anys, ha sigut acusat d’haver abusat del seu fill adoptiu quan era adolescent al llibre La familia grande, escrit per Camille Kouchner, germana bessona de la víctima. L’intel·lectual ha deixat el programa de ràdio que conduïa, les tertúlies televisives on participava, la facultat on donava classes i la Fondation Nationale des Sciences Politiques, que presidia des del 2016. Abans d’esborrar el compte personal de Twitter va explicar en una piulada que es retirava de la vida pública arran dels “atacs personals” en contra seva, amb la intenció també de “preservar les institucions” amb les quals havia treballat.

A La familia grande, que acaba de publicar Seuil, Camille Kouchner afirma que Olivier Duhamel va abusar de forma continuada del seu germà bessó. Va començar a fer-ho quan el noi tenia 14 anys, edat que segons la llei francesa tipificaria el cas d’incest. En declaracions a Le Monde, el germà, que al llibre és identificat amb el nom de Victor, va dir: “Confirmo que és veritat el que ha escrit la meva germana en relació als actes d’Olivier Duhamel”.

La valentia d’explicar un secret

Al llibre, Kouchner escriu: “Vull dir-te, a tu que t’escolten per ràdio, a tu que deixen que avaluïs alumnes, a tu que et passeges pels platós televisius... vull dir-te que, com a mínim, hauries pogut demanar perdó”. Les úniques declaracions d’Olivier Duhamel fins ara en relació amb el cas han sigut al setmanari L’Obs : “No tinc res a dir. En tot cas, l’únic que estic és, no ho sé, trasbalsat”.

Camille Kouchner, que és advocada, i el seu germà, de qui no s’ha revelat la identitat per protegir-lo, són fills biològics de Bernard Kouchner, cofundador de Metges Sense Fronteres, i de l’escriptora i politòloga Évelyne Pisier. Després de divorciar-se de Kouchner, Pisier va començar una relació amb Duhamel a principis dels anys 80. Kouchner, exministre francès d’Afers Exteriors, ha expressat l’admiració “per la valentia” de la seva filla Camille i ha explicat, a través del seu advocat, que finalment s’ha sabut “un secret pesant que ens ha estat ofegant durant massa temps”.

Aquest secret era conegut des de fa anys, tant per Camille Kouchner com per la seva mare, Évelyne Pisier, el germà gran -Julien- i Bernard Kouchner, segons explica l’autora a La familia grande. Part de la dificultat de revelar els fets, afegeix Camille, ha tingut a veure amb l’estimació per Olivier Duhamel i la por del que li pugui passar degut als actes que va cometre.

En aquest sentit, cal tenir en compte un context més ampli. Igual que ha passat amb altres casos que s’han fet públics recentment, el tabú d’explicar les relacions sexuals amb menors és molt present a la societat francesa, sobretot en determinades elits intel·lectuals i artístiques parisenques d’esquerres, educades en l’alliberament sexual i el respecte per no explicar les relacions íntimes.

Un entorn permissiu

El gener de l’any passat, l’editora Vanessa Springora va acusar el multipremiat autor Gabriel Matzneff d’haver abusat d’ella quan era adolescent. Matzneff mai no va amagar les relacions amb nois i noies menors d’edat, però l’entorn literari on es movia acceptava les seves pràctiques.

Un any abans, el 2019, l’actriu Adèle Haenel havia acusat el director de cinema Christophe Ruggia d’haver abusat d’ella també durant la seva adolescència. Haenel va marxar de la gala dels premis César quan el director Roman Polanski, que no pot entrar als Estats Units arran de l’acusació de violació d’una noia de 13 anys, va guanyar el premi al millor director per L’oficial i l’espia.

Camille Kouchner expressa la seva ràbia contra el món de la cultura. “De seguida, -escriu- el microcosmos de la gent poderosa de Saint-Germain-des-Prés va tenir notícia del que havia passat”. Kouchner considera que el seu silenci no era degut a la “covardia”. “N’hi ha que els encanta callar -diu-. Té a veure amb el fet de pertànyer a un entorn determinat”.

La situació potser està començant a canviar. La Fiscalia francesa obrirà una investigació a Duhamel per violació i abús sexual d’un menor. Assegura que treballarà per esbrinar si els càrrecs contra Duhamel es poden fer efectius. A La familia grande, Camille Kouchner recorda com el seu germà li va explicar els abusos del padrastre: “Va venir al meu llit i em va dir: «T’ensenyaré una cosa que fa tothom». Em va començar a fer carícies i tota la resta...”. El germà li va demanar que “respectés el secret”. “Si en dius res em moriré”, va afegir.

Kouchner ha explicat a Le Monde que no podia continuar callant durant més temps. “No estic còmoda amb la paraula víctima, perquè crec que condemna el meu germà -assegura-. És difícil trobar la paraula justa. Jo diria que el meu germà és un supervivent”.