Una intrusa dins els confessionaris virtuals

Des de fa prop de 20 anys internet s’ha convertit en un confessionari: a les xarxes socials s’hi fan públics temes íntims com ara si perdre la feina és una desgràcia o un alliberament, si les dificultats devoren els esforços per millorar a la vida i els quilos que s’han perdut en una dieta. “Les xarxes aïllen i individualitzen: cadascú té el seu propi canal o la seva pàgina, però alhora tenen un element de col·lectivitat, de representacions i subjectivitat compartida”, diu l’artista nord-americana Natalie Bookchin, de qui La Virreina presenta fins al 27 de maig la primera exposició monogràfica a l’Estat. Bookchin està considerada una pionera de l’art digital i l’activisme a internet -una de les seves obres més conegudes porta per títol La intrusa -, i les set videoinstal·lacions incloses en la mostra reflecteixen el gir que va fer la seva trajectòria fa uns deu anys i va començar a treballar amb vídeos trobats a la xarxa. “Internet s’havia massificat tant i s’havia tornat tan comercial que vaig pensar que la gent no seria capaç de concentrar-se en el que estava dient”, afirma l’artista.

“Treballo de la mateixa manera que els algoritmes, faig associacions entre continguts i dades, però aporto ironia i subtextos que els algoritmes no podrien aportar”, explica Bookchin. La mostra porta per títol Retrats de la multitud i inclou set obres. Precisament l’obra que aborda el funcionament dels algoritmes dels cercadors és la més punyent pel que fa a la manipulació a les xarxes: “Fa un parell de setmanes es va fer públic un estudi d’una qüestió sobre la qual ja teníem sospites: els algoritmes prioritzen i posen al capdamunt de la pantalla continguts amb visions extremes i que poden generar molta controvèrsia. És un tema molt important als Estats Units, per la qüestió de la ingerència russa en les últimes eleccions nord-americanes”, explica l’artista. Aquesta obra, que porta per títol Long story short, es pot veure a l’altra cara de la pantalla on es projecten un centenar d’entrevistes que va realitzar a persones de l’àrea de San Francisco i Los Angeles que viuen en condicions de pobresa i lluiten per tirar endavant. L’obra representa una excepció dins la mostra, ja que és l’única que no està realitzada amb vídeos trobats i Bookchin va treballar quatre anys en el muntatge. “Són les dues cares d’una mateixa història”, explica l’artista.

Per a la comissària de la mostra, Montse Romaní, les obres de Bookchin són fruit d’una mirada distanciada i crítica dels efectes d’internet: “Els conceptes de la seva obra tenen a veure amb noves visualitats i representacions dins l’hegemonia que imposen les xarxes, i les condicions d’internet, on els algoritmes marquen què veiem i com”, afirma Romaní. “La mostra s’inscriu en la línia de com els artistes interpel·len el capitalisme econòmic en un any en què es compleixen les efemèrides dels deu anys de l’esclat de la crisi i els 50 del Maig del 68”, conclou el director de La Virreina, Valentín Roma.