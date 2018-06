Un investigador afirma haver descobert la primera obra pictòrica de Leonardo da Vinci

260x366 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci

La primera obra pictòrica del geni del Renaixement Leonardo da Vinci va ser una rajola datada al 1471 en la qual es veu un arcàngel Gabriel, segons ha revelat aquest dijous l'expert d'art Ernesto Solari, que ha presentat la peça en un acte a Roma. El professor ha exposat la peça "per primera vegada al món" a la seu de la premsa estrangera a Roma i ha defensat la seva autenticitat amb un estudi de 6.000 pàgines realitzat durant tres anys amb diferents anàlisis tècniques, científiques i històriques. El valor de l'obra és "incalculable".

Es tracta d'una rajola de terracota quadrada, propietat de la noble família Fenice da Ravello, que va ser realitzada per un jove Leonardo amb divuit anys i mig. La seva signatura, "Da Vinci Lionardo LDV", figura al rostre del mateix arcàngel, parcialment mimetitzada en la seva mandíbula. L'investigador creu que "amb moltíssima probabilitat és un autoretrat de Leonardo", segons la comparació amb la seqüència d'altres retrats. La pintura, protegida en una urna i per dos agents de seguretat, té 20 centímetres de llarg i ample i 1,2 centímetres de gruix i mostra el rostre, el bust i la part superior de les ales d'un arcàngel Gabriel de perfil, coronat amb una aurèola daurada.

"Aquesta obra és al cent per cent de Leonardo, és la primera", ha dit Solari, prestigiós expert sobre l'obra del geni renaixentista. L'expert considera que és la pintura més antiga que ha arribat fins als nostres dies del geni i compta amb la seva primera signatura, d'esquerra a dreta i coberta per l'última capa de cocció de la rajola, cosa que demostra que no es va falsificar posteriorment. La grafòloga Ivana Rosa Bonfantinio ha explicat que per estudiar la firma ha utilitzat la mateixa tècnica que fa servir per als tribunals i ha destacat que, segons els seus resultats, "es pot afirmar que és la primera signatura realitzada i signada per Leonardo da Vinci, el 1471".

"El debat està obert", ha dit, i ha convidat "qui tingui un dubte" sobre la seva autenticitat que l'hi faci arribar, encara que ha demanat evitar "polèmiques gratuïtes".