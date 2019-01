Els activistes pro Palestina acusats de boicot al músic israelià Matisyahu es neguen a declarar

260x366 El cas Rototom en l’era del boicot global El cas Rototom en l’era del boicot global

Els vuit activistes que van participar en el polèmic boicot a l'actuació del cantant israelià Matisyahu al festival de 'reggae' Rototom Sunsplash de Benicàssim de 2015 investigats per delictes de coacció, amenaces i incitació a l'odi s'han acollit al dret de no declarar davant el jutge aquest dilluns perquè no volen "entrar en el joc dels denunciants d'instrumentalitzar una causa política legítima i no violenta".

Els investigats, vinculats al moviment BDS (Boicot, Desinversions i Sancions ) estaven citats a declarar a la Ciutat de la Justícia de València per una querella presentada pel Comitè Legal contra l'Antisemitisme i la Discriminació, que demana per a ells quatre anys de presó.

Inma Milán, una de les investigades, considera que la querella és "una estratègia de dissuasió" contra "l'activisme propalestí i solidari i contra l'activisme defensor dels drets humans". Un altre, Carlos Marcos, assenyala que l'acusació "no representa el col·lectiu jueu" i que no saben "qui hi ha darrere" de l'associació, fet pel qual s'han negat a declarar. També ha reiterat que el BDS és un moviment "legítim i pacífic".

Milán defensa que els protocols que van seguir per aturar l'actuació de Matisyahu són els mateixos que s'apliquen "en tots els boicots culturals a tot el món": primer van contactar amb l'organització del Rototom per impedir-ho, ja que el cantant havia justificat crims de guerra contra el poble palestí, i després van iniciar una campanya amb el mateix objectiu.

L'agost del 2015, l'organització del Rototom va rectificar, va demanar disculpes i va assumir que s'havia equivocat anul·lant el concert de Matisyahu davant de l'onada de reaccions de condemna contra la cancel·lació de l'actuació.