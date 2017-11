La irreverent imaginació d’Eka Kurniawan

“Una tarda d’un cap de setmana de març, la Dewi Ayu va ressuscitar després d’haver estat vint-i-un anys morta”. La frase amb què comença la primera novel·la d’Eka Kurniawan, La Bellesa és una ferida (Més Llibres / Lumen), atrapa el lector automàticament. Qui és aquesta dona capaç de tornar d’entre els morts i quin és el seu objectiu? Caldrà imaginar el futur de la Dewi Ayu recorrent el seu traumàtic passat: després de ser abandonada per la parella incestuosa que l’ha concebut, haurà d’aprendre a espavilar-se a la ciutat imaginada de Halimunda -situada a l’illa de Java- en un país convuls, que passa de la llarga etapa de colonització holandesa a l’ocupació japonesa durant la Segona Guerra Mundial, seguida de la proclamació d’independència de Sukarno el 17 d’agost del 1945 -i una breu guerra posterior-; després de vint anys de recorregut el país viuria un dels episodis més sagnants de la segona meitat del segle XX, els assassinats massius -van superar el mig milió- per instaurar la dictadura militar del general Suharto, que s’allargaria durant 33 anys, fins al 1998.

“Vaig plantejar-me aquesta novel·la com una barreja entre realisme i fantasia: les coses sobrenaturals hi conviuen amb la quotidianitat -explica l’autor-. Mentre l’escrivia estava molt interessat per les històries de fantasmes, tant les tradicionals com les modernes. Creia que es podia explicar la història del meu país des d’una perspectiva plural que inclou la tragèdia, l’humor, la família i el llegat llegendari. Per documentar-me, en comptes de llegir textos acadèmics vaig endinsar-me en biografies i memòries que explicaven els anys de la dictadura des d’una perspectiva vivencial”.

Fill d’un imam i lector voraç

Kurniawan va publicar La Bellesa és una ferida l’any 2002, quan tenia només 27 anys. Llicenciat en filosofia, havia debutat al 2000 amb Corat-coret di Toilet, un llibre de relats que mostrava un dels temes recurrents de la seva literatura, l’escatologia, a la qual acudeix també a la novel·la que més repercussió ha tingut arreu del món. Actualment es pot llegir en 35 llengües. La traducció catalana, de Marc Rubió, s’ha fet a partir de la versió anglesa, apareguda el 2016 a Pushkin Press, el mateix any en què Kurniawan es convertia en el primer autor indonesi nominat al Man Booker Prize per Lelaki Harimau ( Man Tiger, publicada per primera vegada el 2004).

“Una de les fonts d’inspiració del personatge de la Dewi Ayu van ser les dones que portaven als camps de concentració durant els anys d’ocupació japonesa, que eren conegudes com a comfort women -recorda-. La Dewi acaba sent prostituta i tindrà quatre filles. L’última d’elles es diu Bellesa, i dotze dies després del seu naixement perdrà la mare”. La irreverència amb què Kurniawan rega la seva imaginació fa créixer comentaris contundents sobre la religió -“el meu pare era imam d’una petita mesquita però no he seguit el seu camí”, comenta-, però també sobre els sotracs polítics que ha viscut el seu país. I li permet una llibertat envejable: a la novel·la trobem tigres que viuen a dins de persones, porcs que es converteixen en homes, enterramorts que es deixen posseir pels esperits dels difunts i moltes altres temeritats que la crítica -sobretot occidental- ha comparat amb el Gabriel García Márquez més desenfadat. “El meu realisme màgic beu tant de la història i el folklore indonesis com de les lectures d’autors llatinoamericans -admet-. Una de les tradicions literàries que més m’ha interessat al llarg dels anys és la de l’Europa de l’Est. He llegit molt Witold Gombrowicz i Bruno Schulz. I dels russos, a més de Gogol, en recomano molt un altre autor del segle XIX, Nikolai Leskov, autor de Lady Macbeth del districte de Mtsensk [traduït al català per Jaume Creus a L’Avenç]. La tradició oral i els elements estranys sempre hi tenen una presència destacada”. La novel·la més recent de Kurniawan, O (2016), incorpora més diàlegs que la seva producció anterior, resultat de l’experiència com a guionista televisiu durant la dècada passada.