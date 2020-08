Descobreixen noves estructures de cases al jaciment medieval de Santa Creu de Rodes

Les excavacions arqueològiques al jaciment medieval de Santa Creu de Rodes, al Port de la Selva, han descobert una gran superfície d'antigues construccions i estructures de cases fins ara desconegudes, probablement del segle XV. Els arqueòlegs, que van treballar-hi del 15 de juny al 8 de juliol, hi han trobat una superfície de 800 metres quadrats on es reconeixen quatre cases. La més gran, de 400 metres quadrats, és al centre de l'illa excavada i té un espai d'hort annexat a l'est. Les tres cases restants superen els 120 metres quadrats, aproximadament.

La descoberta s'ha fet en un sector al nord de l'església. Com amb la resta de sectors excavats fins ara, la zona estava coberta de runa i vegetació i només es podien intuir traces d'alguns murs que pressuposaven l'existència de les construccions. Segons els arqueòlegs, l'estat de conservació de les restes és bo. Els murs superen els dos metres d'alçada i els edificis són sòlids. Estan fets de paret seca, que utilitza la pedra de la zona lligada amb terres argiloses. Els detalls de les estructures permeten saber que hi havia almenys una planta per pis i un sostre de teules excepte als patis, que eren oberts.

Les portes que donaven a l'exterior tenien tancaments reforçats amb barralleves, mentre que les interiors eren més simples. Algunes portes havien estat tapiades quan els habitants van abandonar el lloc, fet que els arqueòlegs atribueixen a evitar que hi entressin animals. Segons els especialistes, aquest detall indica que tot i que el poble es va abandonar, hi havia un cert interès per seguir tenint cura de les propietats.

La casa més gran consta d'almenys cinc estances, una de les quals té llar de foc i correspondria a la cuina. S'entrava a la casa des de la plaça a través d'un carreró obert i, un cop a dins, hi havia un replà amb una escala feta de marbre local per pujar al primer pis. Els materials recuperats entre la runa demostren que els ocupants de l'edifici gaudien d'un bon nivell econòmic. La resta de cases tenien tres estances a la planta baixa i hi ha indicis que podien tenir un pis per sobre. El jaciment de Santa Creu de Rodes es porta excavant ininterrompudament des del 2006, en el marc del Pla de Recerca de l’Arqueologia i la Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.