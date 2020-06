Els jaciments d'Empúries i Ullastret reobren després de dos mesos i mig tancats

Els jaciments d'Empúries (Alt Empordà) i Ullastret (Baix Empordà) han reobert les portes aquest dimarts després d'estar dos mesos i mig tancats arran de la pandèmia. Ho han fet aplicant mesures extraordinàries de seguretat, com ara eliminar les audioguies i les ulleres de realitat virtual i també controlant l'aforament màxim permès. De tota manera, la coordinadora de les ruïnes d'Empúries, Marta Santos, ha recordat a l'ACN que han perdut uns mesos amb moltes visites escolars i ara les esperances se centren en els visitants de l'estiu.

Una vegada la regió sanitària de Girona ha entrat en la fase 2 del pla de desconfinament, els dos equipaments han obert al públic amb un 30% de l'aforament màxim i l'obligatorietat de dur mascaretes a les sales tancades. Marta Santos ha recordat que a Empúries tenen "la sort" que "una gran part de la visita és a l'aire lliure" i això fa que tampoc s'hagin hagut de prendre gaires mesures extraordinàries.

Una "baixada important" de visitants

L'espai ha reobert aquest dimarts amb una afluència de visitants escassa. De fet, fins gairebé al migdia no han arribat les tres primeres visitants. De tota manera, la coordinadora de l'equipament preveu que el cap de setmana hi hagi més afluència de gent. Tanmateix, Santos no espera que es pugui arribar ni de lluny a les 150.000 visites anuals que tenia fins ara el jaciment arqueològic. De fet, la coordinadora ha recordat que "més de la meitat" dels visitants que hi havia els mesos d'estiu "eren estrangers". Per tant, hi haurà una "baixada important" de públic.

El director de l'Agència Catalana del Patrimoni, Josep Manuel Rueda, ha advertit que el tancament de tots els equipaments a Catalunya comportarà una pèrdua de, com a mínim, 1,5 milions d'euros per a l'agència. Rueda creu que aquesta xifra pot augmentar encara més si el públic local no opta per visitar els museus i monuments que hi ha a Catalunya.



La davallada dels ingressos no hauria de comportar cap problema pel que fa a la recerca. Rueda ha recordat que l'Agència Catalana del Patrimoni disposa d'un pressupost d'uns 22 milions d'euros, i perdre aquest milió i mig és una quantitat important per al pressupost global. Però l'impacte més gran de la davallada en els ingressos es produirà en la programació d'activitats. Tot i així, confia que amb la reprogramació d'activitats cancel·lades durant el confinament i l'estalvi de llum i aigua durant els mesos de tancament podrien reduir el cop al pressupost d'aquest 2020.