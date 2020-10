Javier de Isusi s'endú el Premio Nacional de còmic amb una fàbula sobre els últims anys d'Oscar Wilde

Javier de Isusi (Bilbao, 1972) ha estat guardonat amb el Premio Nacional de còmic que atorga el ministeri de Cultura i Esports per la seva obra La divina comedia de Oscar Wilde (Astiberri, 2019). El jurat ha valorat un “guió perfectament articulat” i unes il·lustracions “molt suggerents i al servei de la narració”. El premi està dotat amb 20.000 euros. “És un premi que no esperava, però sí que sabia que, de totes les obres que he fet, si n’hi havia una que podia rebre el premi era aquesta”, ha dit l’autor a Efe.

El jurat ha destacat que l’obra, en la seva introducció i en el seu final, “evoca la representació del teatre de la vida i fa una brillant caracterització dels personatges mitjançant l’encertat recurs de les entrevistes individuals”. L’autor transforma l’admiració que té cap a l’escriptor irlandès en un còmic on imagina com podrien haver estat els seus últims anys de vida.

El còmic ha estat traduït al francès. L’autor ha agraït el premi sobretot perquè, com ha explicat, la seva professió viu permanentment “en la precarietat”. Malgrat tot, confessa que ell ha tingut sort, ja que s’hi ha pogut dedicar els últims 17 anys de la seva vida. De fet, el mes vinent publica una nova obra, Transparentes, que és un encàrrec de la Comissió de la Veritat de Colòmbia i que narra històries d’exiliats colombians.

Entre altres obres de Javier de Isusi, destaquen Los Viajes de Juan Sin Tierra, l’obra col·lectiva Historias del olvido, La partida del soldado o He visto ballenas.