Com es juga a la ruleta dels Oscars

Un cop l’any, els cinèfils es transformen en jugadors professionals que treuen la calculadora per estudiar probabilitats i examinen el palmarès de les pel·lícules com si fos l’arbre familiar d’un pura sang que participa al derbi de Kentucky. La ruleta dels Oscars ja està girant i ho farà fins dilluns a la matinada. Però mentrestant tenim tot de pronòstics i informacions perquè els lectors no facin les seves apostes només amb el cor, sinó també amb el cap.

¿Millor o de consens?

El sistema de votació pot donar sorpreses en l’Oscar al millor film

Fa dues setmanes, La forma del agua tenia un lleuger avantatge respecte a Tres anuncios en las afueras en la cursa per l’Oscar a millor pel·lícula; ara, el triomf del film de McDonagh als Bafta ha invertit la situació. Però alerta amb les sorpreses que pot donar aquí el sistema de votació: en aquesta categoria, els acadèmics han d’ordenar els nominats en ordre de preferència, del més favorit al menys favorit. Si algun film té el 50% o més de números u en les butlletes, l’Oscar és seu. Però si no, es mira quin film té menys vots a la primera posició i es retira de la cursa; per tant, en les butlletes en què el film eliminat era el primer, ara ocuparà la primera posició el segon en l’ordre de preferència. Aleshores es torna a calcular si algun títol arriba al 50% de primeres opcions i, si no n’hi ha cap, es torna a eliminar el menys votat; i així successivament. Aquest sistema de vot preferencial i rondes eliminatòries implica que de vegades no guanya el film que més gent considera el millor, sinó el que genera més consens. Això podria beneficiar Lady Bird i Déjame salir, que tot i no ser els favorits d’una gran majoria són films amb un consens ampli entre els acadèmics. En la categoria de millor director el sistema de votació és el de sempre i el favorit en tots els pronòstics és Guillermo del Toro. Seria el quart cop que un mexicà que guanya aquest Oscar en els últims cinc anys.

Pòquer segur d’intèrprets

Tots els predictors coincideixen a assenyalar quatre grans favorits

Per primer cop en la història dels Oscars, quatre intèrprets han conquerit els principals premis que funcionen com a predictors dels Oscars actorals. Gary Oldman per El instante más oscuro, Frances McDormand per Tres anuncios en las afueras, Sam Rockwell també per Tres anuncios en las afueras i Allison Janney per Yo, Tonya s’han imposat religiosament en les seves respectives categories dels Globus d’Or, els premis del Sindicat d’Actors, els Critic’s Choice i els Bafta. Tanta unanimitat els situa com a grans favorits de les quatre categories interpretatives: actriu (McDormand), actor (Oldman), secundari (Rockwell) i secundària (Janney).

La lletra i la música

Martin McDonagh i James Ivory, guionistes de luxe i favorits

Ple de girs i pirotècnia dramàtica, el guió de Tres anuncios en las afueras és carn d’Oscars. El segell d’un dramaturg com Martin McDonagh s’imposa a la narrativa visual de Del Toro en el premi al millor guió original. Pel que fa a l’Oscar al guió adaptat, el gran favorit és Call me by your name, firmat per un venerable James Ivory a qui l’Acadèmia podria premiar per primera vegada als 89 anys. En les categories musicals, l’himne anti-Trump Stand up for something es perfila com a favorit per al premi a la cançó original; l’Oscar a la millor banda sonora se’l disputen Hans Zimmer per Dunkerque i Alexandre Desplat per La forma del agua en un frec a frec que es podria acabar decantant pel nord-americà.

Els altres millors films

Es perfila el triomf de Coco , The square i Last men in Aleppo

Després de triomfar al Festival de Canes i als premis EFA del cinema europeu, la comèdia sueca The square és la gran favorita a l’Oscar al millor film de parla no anglesa. Tret de victòria inesperada d’Agnès Varda, en la categoria documental el rival a batre és la brutal Last men in Aleppo, que planta la càmera en la primera línia de foc de la guerra de Síria per capturar la feina de tres Cascos Blancs. I només una sorpresa majúscula faria que Coco no s’acabi emportant l’Oscar a la millor pel·lícula animada. Pixar no perdona.

L’excel·lència tècnica

Dunkerque es prepara per arrasar en les categories tècniques

Els Oscars podrien convertir la derrota de Winston Churchill en el triomf de Christopher Nolan. Almenys en les categories tècniques, en què Dunkerque podria arrasar. El seu espectacular muntatge en tres temps és el favorit de la categoria i ja ha triomfat en els premis del sindicat de muntadors. Dunkerque, que es basa sobretot en el poder de la imatge i el so, també és el favorit a l’Oscar a la millor fotografia, tot i que Blade Runner 2049 i La forma del agua li trepitgen els talons. El film també lidera les apostes en les dues categories més específiques dels Oscars: muntatge de so i mescla de so, dos apartats que permeten el lluïment de l’experiència sensorial de música i so dissenyada per l’equip de Nolan, que a més és favorit del gremi de muntadors de so.

Però els Oscars tècnics no s’acaben amb Dunkerque. Blade Runner 2049 està empatada amb La guerra del planeta de los simios en els pronòstics de l’Oscar als millors efectes visuals; podria guanyar qualsevol dels dos, però les cinc nominacions globals de Blade Runner 2049 inclinen la balança a favor seu. En direcció artística, en canvi, el món fantàstic imaginat per Guillermo del Toro -el gran fort del mexicà- a La forma del agua se situa per davant dels seus rivals. Blade Runner 2049 hauria de competir per l’Oscar, però si el Blade Runner original ja va ser superat per Gandhi, és difícil que la seqüela faci història. En vestuari la lògica dicta un premi per a la pel·lícula protagonitzada per un modista, El hilo invisible. I la transformació física de Gary Oldman en Winston Churchill té tots els números per guanyar l’Oscar al millor maquillatge i perruqueria.

El pot petit

Històries de violència, amor sense edat i joguines animades

En les categories de curtmetratges les opcions estan obertes. Pixar és el favorit per defecte de l’Oscar al curt animat, que en el últims cinc anys l’estudi -o l’empresa mare, Disney- ha guanyat en tres ocasions. Aquest cop hi participen amb Lou, una variació sobre el tema de les joguines amb vida pròpia de Toy Story ; el seu gran rival podria ser Revolting rhymes, que adapta contes de Roald Dahl. En els curts documentals pot guanyar qualsevol peça: el perfil d’un artista trastornat Heaven is a traffic jam on the 405, el retrat que fa Heroin(e)s sobre la lluita contra la droga a la ciutat amb més sobredosis dels Estats Units o l’agredolça història d’amor nonagenari d’ Edith+Eddie. El curt de ficció més ben situat per guanyar podria ser DeKalb elementary, una història de violència i armes en una escola que evoca poderosament la tragèdia recent de Florida.

Guanya premis amb la porra de l’ARA

Un any més, l’ARA convida els lectors a participar en la porra interactiva dels Oscars . Els dos concursants amb millor puntuació s’enduran dues subscripcions anuals al portal online de cinema Filmin, i entre la resta de participants se sortejaran dos abonaments anuals de la Filmoteca de Catalunya per al 2018. Els jugadors de la porra poden compartir a les xarxes la seva aposta i, durant la gala, seguir en temps real la posició en el rànquing dels participants. L’any passat van participar en la porra prop de 900 persones i la guanyadora va ser Marta Espinosa Rodríguez, amb 18 encerts. Només un 6% dels jugadors van encertar el triomf de Moonlight.