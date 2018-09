La junta de govern del Lliure vol mantenir una línia continuista

La junta de govern del Teatre Lliure, que s'ha reunit aquest divendres al matí, ha consensuat mantenir una línia continuista al capdavant de l'equipament i proposarà a la reunió del patronat que la sotsdirectora actual de l'equipament, Clara Rodríguez, el dirigeixi interinament mentre s'engega un concurs públic internacional, segons ha pogut saber l'ACN. Amb tot, la decisió definitiva es prendrà divendres que ve a la reunió del patronat. En cas que finalment la proposta tiri endavant, la junta de govern, presidida per Ramon Gomis, també ha acordat celebrar reunions mensuals per fer seguiment del procés mentre duri l'interinatge.

En la junta de govern d'aquest matí s'ha manifestat el consens per fer confiança a l'equip actual, liderat fins dissabte passat per Lluís Pasqual, perquè consideren que és qui millor pot defensar la programació de la temporada, que ja està tancada des de fa mesos.



La junta la formen, a més del president, Ramon Gomis, el comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats; la consellera de Cultura, Laura Borràs; la secretària general del departament de Cultura, Maria Dolors Portús; la directora de l'Inaem del ministeri de Cultura, Amaya de Miguel; el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Oriol Lladó; i també Guillem-Jordi Graells, Jordi Maluquer, Maria Martínez i Miquel Molins, i Tomás Segura n'és el secretari.



A més d'aquests integrants, el patronat que se celebrarà divendres que ve incorpora com a vocals l'artista Frederic Amat, l'actor Pere Arquillué, Bárbara Bautista (Associació d’Espectadors del Teatre Lliure), Joan-Anton Benach, Jordi Bosch, Josep Caminal, Àlex Casanovas (Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya), Imma Colomer, Antoni Dalmau, Joan Font, Guillem-Jordi Graells, Esteve León, Jordi Maluquer, Roser Marcé, Maria Martínez, Miquel Molins, Fermí Reixach, Àlex Rigola, Esther Ros (La Lleialtat SCCL), Rosa Maria Sardà, Jordi Sellas, Antoni Sevilla i Anna Veiga.

Dimissió per sorpresa

Lluís Pasqual va presentar la dimissió com a director del Teatre Lliure dissabte passat. Ho va formalitzar a través d'un escrit al patronat de l'entitat, malgrat que havia renovat per dos anys més al capdavant de la institució. El director va plegar després d'un estiu convuls amb la denúncia a principis de juliol d'una actriu, Andrea Ros, que el va acusar de ridiculitzar-la durant un assaig de l'obra 'El rei Lear' i de la queixa del Col·lectiu Dones i Cultura, que en va exigir el cessament per les seves maneres de fer "despòtiques".

Sotsdirectora des del 2012

Diplomada en ciències empresarials, Clara Rodríguez és sotsdirectora del Teatre Lliure des del març de 2012. El 1993 es va incorporar a l’equip de direcció del Gran Teatre del Liceu, primer com a responsable de l’àrea comercial i a partir del 1996 en la creació del departament de control de gestió, que va dirigir fins a l’any 2006. Del 2006 al 2009 assumeix el càrrec d’administradora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).



El 2009 s’incorpora al projecte internacional de nous usos i de rehabilitació del conjunt modernista de l’Hospital de Sant Pau com a responsable de gestió, i duu a terme la coordinació i el control de la gestió de les obres, com també el desenvolupament de diferents plans de viabilitat.