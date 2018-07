Els cinc rècords del 'Jurassic World 2' de J.A. Bayona

'Jurassic World: El regne caigut', la pel·lícula de ciència-ficció nord-americana dirigida per Juan Antonio Bayona, es va estrenar el 7 de juny a Espanya. Des de llavors, la segona part de 'Jurassic World' –i cinquena entrega de la saga produïda per Steven Spielberg– ha aconseguit uns quants rècords. Els més destacats són:

1. Pel·lícula més taquillera de l'any a Espanya

Amb una recaptació de 21,1 milions d'euros i 3,3 milions d'espectadors, 'Jurassic World 2' s'ha convertit en la pel·lícula més taquillera de l'any a Espanya fins ara, segons ha informat la distribuïdora del llargmetratge, Universal Pictures. La pel·lícula, protagonitzada per Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, ha superat 'Els Venjadors: La guerra de l'infinit', que fins ara ocupava el primer lloc del rànquing. En tercera posició hi ha 'Campeones' –l'únic film espanyol que ocupa una posició al 'top 5'–, seguit per 'Cinquanta ombres alliberades' i 'La forma del agua'.

2. Millor recaptació en el seu primer cap de setmana

'Jurassic World 2' va ser la pel·lícula més taquillera a Espanya el cap de setmana de la seva estrena, el 9 i 10 de juny. Aquells dies va obtenir una recaptació de 7,1 milions d'euros, segons dades de ComScore. És l'estrena més exitosa des del 2015, quan 'Ocho apellidos catalanes' va recaptar 8 milions d'euros en el seu debut.

3. Millor estrena en un mes de juny

En termes de taquilla, el juny no sol ser gaire favorable per a la majoria de films. Aquesta tendència, però, no es va complir per a Bayona. 'Jurassic World 2' ha sigut la pel·lícula estrenada en un mes de juny amb més bona rebuda de la història a l'estat espanyol.

4. Millor debut respecte a la resta d'entregues de la franquícia

Els 7,1 milions d'euros de J.A. Bayona superen el debut de la resta d'entregues de la franquícia. Fa tres anys, 'Jurassic World' va aconseguir 6,5 milions d'euros.

5. Número 1 als Estats Units el primer cap de setmana

La pel·lícula va estrenar-se als Estats Units el 22 de juny i va aconseguir posicionar-se en el número 1 del rànquing de pel·lícules amb més recaptació el primer cap de setmana, ja que va aconseguir prop de 150 milions de dòlars. Ara per ara, el film porta més de 1.000 milions d'euros recaptats arreu del món.