La justícia belga ajorna la decisió d'extradir Valtonyc

Valtonyc ha comparegut avui davant el jutge de primera instància de Gant (Bèlgica) arran de l’euroordre dictada contra ell per l’Audiència Nacional, tot i que no ha declarat, ja que el jutge ha aplaçat la decisió fins al 3 de setembre.

“Estic molt content, perquè aquí estic en llibertat. Els Jordis, els consellers, o els joves d’Altsasua i molta gent d’Espanya no poden tenir un judici just”, ha assegurat Valtonyc a la seva sortida dels jutjats. “Estic content perquè no han acceptat l’extradició automàtica i que s’ha de discutir . Això significa que el cas està agafant força, que està agafant volum, que aquí hi ha una justícia que esperem que sigui independent, que crec que ho serà”, ha admès el cantant esperançat.

Segons la defensa del cantant, el “jutge ha decidit postposar el cas”, perquè “és una qüestió de principis”, ja que volen “discutir el cas, perquè tracta grans principis, com la llibertat d’expressió” i no volen prendre una decisió “a la lleugera”. Fins d’aquí al setembre, la defensa haurà de transmetre per escrit els seus arguments i llavors serà quan el jutge decideixi, tot i que podria tornar a postergar la decisió, la defensa creu que el més probable és que la justícia es pronunciï el mateix 3 de setembre.

L’argument principal de la defensa és que no existeix la doble incriminació necessària per a l’extradició (en el cas de l’euroordre és necessari que els delictes estiguin tipificats en els dos Estats) i que els fets pels que està acusat Valtonyc no són delictius, ja que s’inscriuen dins de la “llibertat d’expressió”. A més, fonts judicials recorden la sentència del passat març del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg en què va condemnar Espanya a 14.000 euros per haver multat dos joves catalans que van cremar fotos del Rei Joan-Carles I, ja que consideren que s’emmarcava en la llibertat d’expressió. Un argument que també s’utilitzarà, segons expliquen les mateixes fonts.

El raper ha entrat als jutjats de la ciutat flamenca a quarts de deu del matí, quan ha assegurat breument als mitjans que està “tranquil”. Valtonyc estava acompanyat d’ un amic proper i pel conseller de Cultura destituït pel 155, Lluís Puig.

Valtonyc va abandonar Espanya per evitar el seu ingrés a presó, on havia de complir una sentència de tres anys i mig per enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes, calúmnies i injúries greus a la Corona i amenaces contra Jorge Campos, president d’Actúa Baleares. Resideix a Bèlgica des d’abans del 23 de maig i va comparèixer davant del jutge a principis de juliol, quan va decidir deixar-lo en llibertat sota mesures cautelars (com no abandonar el país) mentre decideix sobre la seva possible extradició. Ara viu a Gant i es dedica a a la informàtica, tot i que segueix cantant.