La justícia belga apel·la a Europa per decidir sobre l'extradició de Valtonyc

La justícia belga ha decidit demanar consell a instàncies europees sobre l'extradició de Valtonyc. Aquest dimarts el Tribunal d'Apel·lació de Gant havia de decidir si ratificava la decisió anterior sobre la no extradició del raper mallorquí, però tal com ha explicat el seu advocat, Simon Bekaert, "el tribunal té dubtes sobre l'aplicació de la pena més severa sobre el delicte de terrorisme" que demana l'acusació de la fiscalia espanyola per sol·licitar l'euroordre i per això ha ajornat la decisió.



Són dubtes només sobre l'acusació per enaltiment del terrorisme. Espanya va endurir el Codi Penal per a aquest delicte el 2015 i sol·licita per a Valtonyc la pena més severa aplicada després del 2015, quan el presumpte delicte s'hauria comès el 2012. Això és el que el Tribunal d'Apel·lació de Gant pregunta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg. No es discuteix, doncs, encara sobre el fons de la qüestió sinó sobre la "retroactivitat" de l'aplicació de la llei en què Espanya basa part de l'euroordre. Pel delicte d'enaltiment del terrorisme la llei que s'aplicava abans del 2012 demanava una pena màxima de dos anys, mentre que a partir de l'enduriment del 2015 es pot aplicar una pena màxima de tres.

"És obvi que hi ha un conflicte de lleis i que a Bèlgica no li interessa tenir un conflicte amb Espanya, i per això es posa un paraigua i decideix que sigui el tribunal de Luxemburg qui es pronunciï" Valtonyc Raper

L'advocat de Valtonyc, Simon Bekaert, considera que "és una bona notícia" per al raper, perquè demostra que el tribunal és "prudent", i creu que és "positiu" que el cas passi a un "nivell més elevat, per poder discutir en l'àmbit europeu sobre la llibertat d'expressió i opressió política". Al mateix temps, però, ha remarcat que Luxemburg no decidirà sobre el cas, sinó que només haurà de respondre a aquesta pregunta de caràcter tècnic. Després, basant-se en la resposta que obtingui del tribunal de Luxemburg, la instància judicial de Gant haurà de pronunciar-se sobre el recurs que la fiscalia havia presentat després que es denegués l'extradició. La data fixada és el 22 de gener i el tribunal de Gant esperarà fins aleshores la resposta de Luxemburg. En cas que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no respongués es tornaria a ajornar la decisió.

"El més important és el que ja havia dit abans el jutge, que per una cançó no es pot anar a la presó", ha valorat Valtonyc, que ha considerat imparcial la justícia espanyola. Valtonyc, però, ha reconegut que Bèlgica, per ara, xuta la pilota endavant. "És obvi que hi ha un conflicte de lleis i que a Bèlgica no li interessa tenir un conflicte amb Espanya, i per això es posa un paraigua i decideix que sigui el tribunal de Luxemburg qui es pronunciï", ha explicat el jove raper.

Un procés llarg

A l'agost, la justícia belga ja va descartar l'extradició automàtica que l'Audiència Nacional va intentar que es produís marcant la casella de "terrorisme" en l'euroordre. El segon revés a Espanya va ser el 17 de setembre, quan un jutge del tribunal de primera instància de Gant va oposar-se a l'entrega de Valtonyc en considerar que el cas del raper s'emmarca en la llibertat d'expressió.

A més, el mateix jutge va concloure que no hi ha doble incriminació, requisit de la normativa de l'euroordre per executar-la. És a dir, que els fets pels quals el cantant va ser condemnat a Espanya no són delicte a Bèlgica, i, per tant, el cas no reuneix les condicions perquè el mallorquí sigui extradit.

La Fiscalia de Flandes Oriental, però, que representa els interessos de l'estat espanyol en el procés a Bèlgica, va reaccionar el mateix dia presentant un recurs al Tribunal d'Apel·lació. Aquest dimarts, tres magistrats d'aquest tribunal s'havien de pronunciar sobre el recurs.

I un cop hi hagi decisió del Tribunal d'Apel·lació, també pot no ser definitiva. Les parts podrien recórrer el cas a la següent instància, la del Tribunal de Cassació, en un termini de 24 hores a partir de la decisió que, de moment, no es pot esperar abans del 22 de setembre. Si s'arribés a la instància de cassació, fonts de la fiscalia belga citades per l'ACN expliquen que aquest tribunal no es pronuncia sobre els fets sinó sobre les decisions judicials preses per altres instàncies. En cas d'arribar a aquest punt, el cas passaria de Gant a Brussel·les.

De totes maneres, fins i tot encara que hi hagués una sentència ferma en contra de l'extradició, això no voldria dir que Valtonyc pogués tornar a Espanya. Només ho podria fer si el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) anul·lés o esmenés la sentència de l'Audiència Nacional.

El raper ja ha intentat elevar el cas a Estrasburg

Malgrat que el tribunal de Luxemburg no ha de decidir sobre la profunditat del cas, sí que s'eleva la discussió a instàncies europees i, de fet, per segona vegada. El cantant ja havia presentat a Estrasburg una demanda contra Espanya per la seva condemna i hi havia inclòs les decisions que fins ara ha pres la justícia belga. En la demanda, presentada el mes passat, la defensa al·lega, principalment, que l'Estat ha vulnerat l'article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans, que recull el dret a la llibertat d'expressió.Tot i això, el TEDH encara no l'ha admès.

Així, en un procés paral·lel al que es produeix en instàncies belgues (i ara també a Luxemburg), el TEDH haurà de declarar, en primer terme, si la demanda és admissible i, si ho és, si Espanya ha violat o no el dret a la llibertat d'expressió condemnant el raper a tres anys i mig de presó pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces.

Tot i això, el mateix advocat de Valtonyc ha deixat clar que aquest procés no té res a veure amb el d'Estrasburg, i ha descartat totalment que Estrasburg pugui pronunciar-se de cap manera abans que el cas s'hagi resolt a instàncies belgues.