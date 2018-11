La justícia belga decideix aquest dimarts sobre el recurs per l'extradició de Valtònyc

El Tribunal d'Apel·lació de Gant farà públic aquest dimarts si accepta o rebutja el recurs de la Fiscalia de Flandes a la denegació de l'extradició de Valtònyc. Concretament, tres magistrats comunicaran si mantenen la decisió del tribunal de primera instància, que ja va pronunciar-se en contra de l'extradició, o accepten el recurs que va presentar el ministeri públic flamenc. En qualsevol cas, la decisió no necessàriament serà la definitiva, ja que les dues parts poden portar la resolució d'aquest dimarts al Tribunal de Cassació, la jurisdicció més alta de Bèlgica.

L'Estat reclama el cantant per fer-li complir una pena de presó de tres anys i mig pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces per les lletres de diverses cançons que va escriure i pujar a internet.

Revés de la justícia belga

A l'agost, la justícia belga ja va descartar l'extradició automàtica que l'Audiència Nacional va intentar marcant la casella de "terrorisme" en l'euroordre. El segon revés a Espanya va ser el 17 de setembre, quan un jutge del tribunal de primera instància de Gant va oposar-se a l'entrega de Valtònyc en considerar que el cas del raper s'emmarca en la llibertat d'expressió.

A més, el mateix jutge va concloure que no hi ha doble incriminació, requisit de la normativa de l'euroordre per executar-la. És a dir, que els fets pels quals el cantant va ser condemnat a Espanya no són delicte a Bèlgica, sinó que es consideren conductes atípiques, i per tant el cas no reuneix les condicions perquè el mallorquí sigui extradit.

La Fiscalia de Flandes Oriental, però, que representa els interessos de l'estat espanyol en el procés a Bèlgica, va reaccionar el mateix dia presentant un recurs al Tribunal d'Apel·lació. Aquest dimarts, tres magistrats del tribunal es pronunciaran sobre el recurs.

Un procés llarg

La decisió del Tribunal d'Apel·lació pot ser que no sigui la definitiva. En el procés judicial a Bèlgica les parts poden portar el cas a una instància superior si no estan d'acord amb el que es decideixi aquest dimarts: el Tribunal de Cassació. Això sí, si l'acusació o la defensa volen portar el cas a Cassació hauran de comunicar-ho en un termini de 24 hores a partir de la decisió de demà i el nou tribunal tindrà un termini de quinze dies per resoldre.

A diferència del Tribunal d'Apel·lació, el de cassació no es pronuncia sobre els fets sinó sobre les decisions judicials preses per altres instàncies. En cas d'arribar a aquest extrem, el cas passaria de Gant a Brussel·les.

Segons expliquen fonts de la fiscalia flamenca a l'ACN, el Tribunal de Cassació analitza principalment si hi ha errors de procediment i si la normativa vigent sobre l'ordre de detenció europea (ODE) s'ha respectat. En cas que Cassació contradigui la decisió del Tribunal d'Apel·lació, una altra cambra d'aquest tribunal hauria de decidir sobre l'extradició en un termini de quinze dies.

De totes maneres, fins i tot encara que hi hagués una sentència ferma en contra de l'extradició això no voldria dir que Valtònyc pogués tornar a Espanya. Només ho podria fer si el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) anul·lés o esmenés la sentència de l'Audiència Nacional.

Demanda a Estrasburg

El cantant ja ha presentat a Estrasburg una demanda contra Espanya per la seva condemna i hi ha inclòs les decisions que fins ara ha pres la justícia belga. En la demanda, presentada el mes passat, la defensa al·lega, principalment, que l'Estat ha vulnerat l'article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans, que recull el dret a la llibertat d'expressió.

Així, en un procés paral·lel al de Bèlgica, el TEDH haurà de declarar, en primer terme, si la demanda és admissible i, si ho és, si Espanya ha violat o no el dret a la llibertat d'expressió condemnant el raper a tres anys i mig de presó pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces.