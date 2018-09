La justícia ordena presó per a Natalio Grueso pel cas Niemeyer

L'Audiència Provincial d'Oviedo ha ordenat aquest divendres presó provisional sense fiança per a l'ex director general de la Fundació Niemeyer d'Avilès, Natalio Grueso, en parador desconegut. Grueso ha de ser jutjat a partir del 24 de setembre per presumptes irregularitats en la seva etapa al capdavant del centre cultural .

En la interlocutòria, la secció tercera de l'Audiència Provincial argumenta que l'acusat, que s'enfronta a una petició d'11 anys de presó, "ha facilitat als òrgans judicials que coneixen aquest procediment fins a dos domicilis diferents, que no es corresponen amb cap que sigui seu per controlar que està a disposició d'aquest tribunal". Segons la sala, això demostra "la convicció fundada que s'ha sostret a l'acció de la justícia". El tribunal ha lliurat les requisitòries pertinents per a la seva localització i posada a disposició del tribunal.



L'ex director general tenia una citació urgent d el 31 de juliol per comparèixer a l'Audiència el 7 d'agost , però e ls agents de policia judicial van informar que la citació no s'havia pogut lliurar perquè Grueso estava en parador desconegut. No obstant això, el 13 d'agost, Grueso va comparèixer davant el tribunal per a la pràctica de la diligència acordada, i va designar com a nou domicili una adreça d'Oviedo, on novament es van traslladar els agents per al lliurament de la citació amb el mateix resultat negatiu. El porter de l'edifici d'Oviedo va explicar a la policia que l'habitatge estava buit i que Grueso portava set anys sense viure-hi.



Els advocats d'ofici renuncien

El tribunal ha dictat una interlocutòria en què fa constar la convicció fundada que l'ex director general del Niemeyer d'Avilès vol evadir-se de l'acció de la justícia "materialitzant el risc de fuga, la qual cosa determina la conveniència que s'adopti la mesura cautelar de presó ".

A més, es dona la circumstància que, ahir, el lletrat del torn d'ofici José René Alperi, que havia sigut designat per representar Grueso, va renunciar a continuar amb la defensa al·legant "discrepàncies irreconciliables" que li impedien dur a terme una defensa "adequada". Es tracta d el segon lletrat que renuncia a la defensa de Grueso, ja que l'advocat que havia contractat inicialment, Pelayo Fernández-Millars, va esgrimir aquest juliol els mateixos motius per renunciar a defensar-lo.



L'Audiència Provincial manté per al 24 de setembre l'inici de la vista oral, que es prolongarà durant onze sessions. La fiscalia demana per a Natalio Grueso una pena d'11 anys de presó i 10 d'inhabilitació, a més d'una multa de 24.000 euros per presumptes irregularitats durant la seva etapa al capdavant del Centre Cultural Niemeyer d'Avilès relacionades amb l'emissió de factures falses o manipulades.

També l'acusa de delictes continuats de malversació en concurs medial amb falsedat, un de societari i un altre d'insolvència punible. En el procediment s'hi han personat dues acusacions particulars: l'exercida pel partit Fòrum Astúries eleva la seva petició a 13 anys de presó, i la de la Fundació Centre Cultural Internacional Oscar Niemeyer demana penes que sumen 15 anys i 6 mesos.