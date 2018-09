Un jutge ordena la detenció de Willy Toledo

Un jutjat de Madrid ha emès una ordre de detenció contra l'actor Willy Toledo per no haver acudit a declarar en dues ocasions després de la denúncia de l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians per suposada vexació dels sentiments religiosos, segons informa aquesta associació. Toledo va ser denunciat arran d'uns comentaris ofensius que l'actor va publicar al seu Facebook el juliol del 2017.

Willy Toledo: “Hi ha una total llibertat d’expressió si ets un feixista”

Després que Toledo eludís dues citacions del jutjat d'instrucció número 11 de Madrid, el jutge n'ha ordenat la detenció i posada a disposició de la justícia per al 13 de setembre. L'Associació d'Advocats Cristians anuncia que demanarà al jutge que valori l'existència d'un delicte d'odi després que l'actor justifiqués al programa 'Al rojo vivo' de La Sexta que durant la Guerra Civil van afusellar persones a causa de la seva fe i van incendiar esglésies perquè "alguna cosa devien fer".

En el comunicat de l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians, la presidenta, Polonia Castellanos, defensa que "tots som iguals davant la llei" i que, per tant, Willy Toledo "té l'obligació d'acudir al jutjat, si el cita un jutge, encara que ell cregui que té privilegis especials per la seva posició social". Després de la declaració de Willy Toledo, el jutge haurà de decidir si continua la instrucció amb les proves que sol·licitin la fiscalia i l'Associació d'Advocats Cristians o si escau l'obertura de judici oral.