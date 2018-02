Una jutge de Madrid segresta un llibre sobre el narcotràfic gallec

La jutge Alejandra Pontana ha demanat el segrest cautelar del llibre 'Fariña', del periodista Nacho Carretero, a petició de José Alfredo Bea Gondar, exalcalde d'O Grove (Pontevedra). El llibre, que es pot trobar a moltes biblioteques catalanes, aprofundeix en la història del narcotràfic gallec. Al gener, l'exalcalde de la població gallega va demandar Carretero i l'editorial Libros del K.O. per haver vulnerat, suposadament, el seu dret a l'honor. Després de la decisió judicial, el llibre s'ha convertit en número 1 de vendes d'Amazon.

Al llibre es menciona l'exalcalde pels seus suposats vincles amb el narcotràfic gallec. De moment, el títol no es podrà imprimir ni comercialitzar. D'altra banda, la jutge ha desestimat la petició de Bea Gondar de prohibir l'emissió d'una sèrie de televisió inspirada en el llibre, i argumenta que la data d'emissió de la sèrie és incerta i que se'n desconeix el guió. La jutge considera que el contingut del llibre i les suposades imprecisions denunciades són suficients per segrestar-lo. El demandant, però, haurà de dipositar 10.000 euros pels possibles danys i perjudicis que aquesta mesura cautelar pugui produir en el patrimoni del periodista.

Bea Gondar va encapçalar una llista d'independents el 1983 i va guanyar les eleccions municipals. Va governar fins al 1991. Aquell any va tornar a ser el més votat, però tres dies abans que es constituís el nou ajuntament la policia el va detenir perquè havien detingut un home que duia 30 quilos de cocaïna en un cotxe llogat per Bea Gondar. El van proclamar alcalde però era a la presó. Finalment va ser destituït perquè no va poder comparèixer per formalitzar el nou govern. L'Audiència Nacional el va condemnar però el Tribunal Suprem va revocar la sentència perquè un dels testimonis va ser invalidat. Això és part del que explica Carretero al seu llibre.