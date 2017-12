El jutjat d'Osca desestima la vista amb els perits dels murals de Sixena que demanaven el MNAC i la Generalitat

Catalunya pateix un nou revés judicial en el cas Sixena, en aquesta ocasió en el litigi que enfronta Catalunya i l’Aragó per les pintures murals del monestir. El Museu Nacional d’Art de Catalunya i la Generalitat estaven a l’espera que el jutge fixés la data per a la celebració d’un nova vista oral amb els perits que van estudiar les pintures, però finalment la vista no se celebrarà. La secretària judicial del jutjat d’instrucció número 2 d’Osca ha fet públic un decret que resol desfavorablement per a la part catalana l’incident d’oposició a l’execució del trasllat provisional dels murals.

Com a conseqüència d’això, el jutge decidirà sense tenir en compte l’opinió dels experts sobre els riscos de traslladar els murals. L’Ajuntament de Vilanova de Sixena va presentar un recurs contra la celebració d’aquesta vista a l'octubre, i se n’ha sortit: segons l’advocat de la part aragonesa, Jorge Español, "cap de les dues parts l’havia demanat", i també creu que aquest decret suposa la reactivació del sentència de juliol del 2016 que obliga el MNAC a retornar els murals provisionalment.

Méndez de Vigo podria endarrerir el trasllat de les peces de Sixena que són a Lleida

El ministre de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, ha tornat a parlar aquest dijous dels 44 béns del monestir de Sixena del Museu Lleida després del consell de ministres, i ha deixat la porta oberta que el trasllat es faci després de l'11 de desembre, la data fixada pel jutge d'Osca. Méndez de Vigo ha reconegut que cal un "cert temps" per portar a terme el trasllat sense que els béns, que són "preciosos", pateixin danys.