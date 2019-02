Un jutjat paralitza cautelarment l'exhumació de Franco

El jutjat contenciós administratiu número 3 de Madrid ha dictat una interlocutòria per la qual suspèn cautelarment l'informe de l'Ajuntament de San Lorenzo del Escorial que autoritzava a exhumar les restes del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos, perquè entén que, no sent urgent adoptar aquesta mesura, no s'han elaborat uns informes preceptius necessaris per garantir que l'obra es realitza amb seguretat per als operaris.

En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge es recolza en l'informe pericial -encarregat per la fundació Francisco Franco- dels arquitectes José Ismael de la Barba Palacio i Enrique Porto, que exposa que "falta un rigorós anàlisi de la seguretat, estabilitat i instal·lacions subterrànies que poguessin existir sota la sepultura de Francisco Franco".

"És evident, clar i palmari que una decisió del Consell de Ministres, per legítima i conforme a la legalitat que sigui- que aquí no es qüestiona- no pot executar-se sense les garanties tècniques i mecàniques que puguin posar en perill la vida o la integritat física dels tècnics i operaris", exposa l'auto.

Pel jutge José Yusty Bastarreche "no cal ser arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer ni mestre d'obres per adonar-se'n" que aixecar una llosa de marbre de 2.000 kg "és de per sí complicat". A més, detalla que és "difícil de manejar, i per tant perillós pel risc evident de la caiguda, ruptura o qualsevol altre accident que pugui succeir". Yusty Bastarreche, que en el seu moment va ser molt crític amb la llei de memòria històrica impulsada pel govern Zapatero, és el mateix jutge que fa dos anys va prohibir un acte a Madrid a favor del dret a decidir

Yusty Bastarreche entén, a més, que la Basílica del Valle de los Caídos conté una cripta, és a dir "parts buides, se suposa que executades correctament" i el moviment de la llosa podria "desestabilitzar el conjunt, almenys de l'autoritzada opinió de dos professionals en la matèria".

No hi ha urgència

El jutge emfatitza que l'acció de l'Ajuntament de San Lorenzo del Escorial és un "informe" tot i que el govern espanyol necessitava una autorització o una llicència, perquè "un òrgan municipal pugui informar positivament o negativament i, en aquest cas, s'arbitra un procediment especial que resol el Consell de ministres, que podria excepcionalment modificar l'ordenació urbanística.

El jutge raona que "una altra prova més que no és un simple informe" és que "l'Ajuntament pot acordar la suspensió de les obres quan es pretenguessin dur a terme en absència o en contradicció amb la notificació, de conformitat amb l'ordenació urbanística i abans de la decisió d'executar l'obra adoptada pel Consell de Ministres" i tot plegat, amb un "element fatídic que serveix de suport" i que obeeix a "raons d'urgència o excepcional interès públic".

"En el cas de les interlocutòries no s'aprecia especial urgència en l'exhumació ", ja que porta enterrat a la Basílica de Santa Cruz del Valle de Los Caídos des del 23 de novembre de 1975, més de 44 anys", recorda el titular del jutjat contenciós administratiu número 3 de Madrid.