La colla de la Mafalda: set maneres de veure el món

La Mafalda dialoga sobretot amb els seus pares i els amics que representen diferents arquetips i mirades sobre com és el món o com hauria de ser. Són sovint el contrapunt a l'heroïna de Quino, el geni argentí que ha mort aquest dimecres. Des de l'activisme i l'optimisme de la petita Libertad fins al classisme i al racisme de la Susanita.

Els pares

651x366 Els pares de la Mafalda Els pares de la Mafalda

Amb la seva lucidesa, la Mafalda pot arribar a inquietar qualsevol, i els seus pares són els que més hi han de fer front. Amb molta paciència, el pare i la mare de la Mafalda procuren respondre les preocupacions filosòfiques de la seva filla, que sempre té l'última paraula i l'habilitat per posar-los contra les cordes amb l'acidesa que la caracteritza. La mare és mestressa de casa i el pare treballa en una oficina. Tots dos representen una parella estereotípica.

Guille

651x366 Guille, el germà de Mafalda Guille, el germà de Mafalda

El Guille i la sopa són indissociables. Mentre que la Mafalda avorreix aquest plat, al seu germà li encanta, i aquesta discrepància és motiu de conflictes divertidíssims entre ells dos. Papissot i juganer, el Guille té una imaginació desbordant i actua sense malícia (encara que acabi pintant parets amb retolador o embrutant-ho tot).

Manolito

651x366 Manolito, un dels amics de la Mafalda Manolito, un dels amics de la Mafalda

El Manolito és el contrapunt "materialista" de la Mafalda. Està obsedit en fer diners. El seu somni és tenir una cadena de supermercats –el seu pare té una botiga de queviures– i fer-se molt ric. És capaç de trobar monedes en els llocs més inversemblants. Pot ser una mica tosc i sovint discuteix amb la Mafalda perquè tenen visions del món molt diferents.

Felipe

651x366 Felipe, un dels amics de la Mafalda Felipe, un dels amics de la Mafalda

Si la Mafalda és pragmàtica i crítica amb el món, el Felipe representa l'altre plat de la balança. Somniador, fantasiós i innocent, aquest noi un any més gran que la Mafalda brilla per la seva timidesa i el seu romanticisme. "La voluntat deu ser l'única cosa al món que, quan està desinflada, necessita que la punxin", diu el Felipe quan la realitat li esclata davant dels nassos.

Susanita

651x366 Susanita, una de les amigues de la Mafalda Susanita, una de les amigues de la Mafalda

La Susanita és l’antítesi de la Mafalda. Els seus comentaris sovint recorden una dona adulta, xerra molt, sovint sobre xafarderies, i ambiciona casar-se amb un bon partit, tenir molts vestits i anar a fer el te amb altres senyores de l’alta societat. És classista i racista i, de fet, ella i la Mafalda es pregunten com poden ser amigues. Amb els cabells ondulats i rossos pot semblar un angelet, però quan s’enfurisma fa por.

Miguelito

651x366 Miguelito, l'amic més petit de la colla de la Mafalda Miguelito, l'amic més petit de la colla de la Mafalda

Al pot petit hi ha la bona confitura... i a vegades també l'ego més gran. El Miguelito és el més jove del grup d'amics de la Mafalda, però també el més autoritari i egocèntric. Està convençut que de gran serà famós i que tindrà carrers i places al seu nom. Mentre espera l'èxit, el Miguelito reflexiona sobre qüestions tan transcendentals com la fisonomia humana. "No sé com ho faria la gent per marxar si no tingués esquena", diu.

Libertad

Quan la Mafalda coneix la Libertad, a la platja, i la presenta als pares, els comentaris són: sí que està cremada i que petitona que és. És, amb diferència, el personatge físicament més menut. És una nena molt intel·ligent, d’esquerres i anhela la revolució del poble contra un sistema polític que considera injust. És la més activista i adora els llibres. Més optimista que la Mafalda, ella sí que creu que el canvi és possible.