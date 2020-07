La Fura dels Baus fa una reverència escènica als professionals sanitaris

"Els professionals de la sanitat s'han deixat la pell per combatre el coronavirus. Ara ens toca a nosaltres donar-los les gràcies", afirma amb fermesa el director de La Fura dels Baus, Carlus Padrissa. Sota aquesta premissa, la companyia ha ideat un espectacle que vol ser un homenatge a tots els treballadors de serveis essencials (metges i infermeres, però també treballadors de la neteja, zeladors i farmacèutics, entre altres). Alhora, serà també una manera de reflexionar sobre la pandèmia del covid-19. NN (Nova Normalitat) es podrà veure aquest divendres i dissabte al Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau dins el festival Cruïlla XXS. Després, començarà una gira per diversos hospitals de Catalunya, com ara el d'Igualada, i també es representarà a Galícia i Cantàbria, entre altres territoris.

L'espectacle va néixer arran de les converses amb els equips sanitaris i de comprovar en primera persona "com havien estat de durs" els dies en què el coronavirus va irrompre a Catalunya. "El dediquem a tothom que s'ho ha currat, que ha estat treballant tantes i tantes hores per lluitar contra un virus que encara és desconegut", explica Padrissa, que dirigeix el muntatge. A l'escenari es desplegaran tots els elements que caracteritzen el llenguatge furero. Hi haurà artistes vestits amb bates blanques i els professionals sanitaris s'equipararan als grans exploradors "perquè, com ells, s'han enfrontat a un territori ignot".

A diferència d'altres creacions de La Fura dels Baus, aquesta vegada la companyia ha optat per incorporar text al muntatge. En concret, una obra dramatúrgica de Pau Miró que parla de la lluita contra el coronavirus des d'una mirada poètica. "Sentíem que, perquè arribés bé el missatge, calia combinar les imatges amb el text, que està escrit amb un llenguatge popular i és molt bonic", subratlla Padrissa. També hi haurà música a escena: la soprano Alba Fernández Cano, el baríton Xavier Casademont i el guitarrista Pep Mendoza posaran la banda sonora del muntatge.

La Fura dels Baus "en acústic"

NN (Nova Normalitat) comptarà amb 26 intèrprets, una grua de 50 tones i cinc macroescenografies que s'instal·laran als afores dels hospitals. Tot i això, Padrissa diu que l'espectacle és "de mitjà format, una Fura dels Baus en acústic" en comparació amb altres creacions de la companyia. Entre els participants també hi haurà els membres de la Coral Càrmina, que al març van patir de ple l'impacte de la pandèmia: disset dels seus integrants es van contagiar de coronavirus després d'un assaig al Liceu. "Arran d'això, durant el confinament vam decidir gravar en vídeo una cançó i a partir d'aquí va sorgir la idea de fer un espectacle", explica el director, que afegeix que "el coronavirus és un problema global, ningú pot dir que no l'afecta".

Tot i que el covid-19 és l'eix principal de NN (Nova Normalitat), el muntatge també reflexiona sobre altres reptes de la humanitat de cara al futur. "Tard o d'hora ens haurem d'enfrontar al canvi climàtic i a tots aquells objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, marcada per les Nacions Unides. També hi ha altres reptes socials, com ara acabar amb el racisme", assenyala Padrissa. A escena totes aquestes qüestions desemboquen en un missatge clar sobre la importància de l'entorn. "La natura és més forta que nosaltres, no hi podem lluitar en contra", diu el director.

Espectacle sorpresa a la plaça Univers

A Barcelona, NN (Nova Normalitat) es representarà per a 400 persones, però l'aforament del muntatge s'anirà adaptant a cada indret on es dugui a terme. "El farem al davant dels hospitals, però buscarem un lloc en què no hi hagi pacients gaire malalts i el so estarà atenuat, per no molestar-los", destaca Padrissa. A més, una part dels beneficis obtinguts amb les entrades de l'espectacle es destinaran als centres on es representarà perquè puguin aconseguir recursos per combatre el coronavirus.

També dins el marc del Cruïlla XXS, el 17 i 18 de juliol La Fura dels Baus estrenarà un Espectacle sorpresa que estarà dirigit per Pera Tantiñá. Sobre aquest muntatge se saben ben poques coses, més enllà que es representarà a la plaça de l'Univers, a la Fira de Montjuïc de Barcelona. La companyia promet "excentricitat, innovació i adaptació" en una obra al voltant de la qual, de moment, tot és una incògnita.