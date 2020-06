La Gleva reobrirà el 22 de juny amb 'Black&Blues', un espectacle de clown i música

"Els espectadors estaran separats per un metre i mig, tindrem butaques preassignades, mascaretes i fins i tot servirem les cerveses del bar a la taula perquè la gent no s'hagi d'acostsar a la barra. Serà molt difícil agafar el coronavirus aquí", assegura la directora artística de La Gleva, Júlia Simó, per anunciar que s'ha acabat el confinament de la sala. El teatre, que va tancar a mitjans de març amb l'aturada general de l'activitat escènica, reobrirà el dilluns 22 de juny. Així, La Gleva serà la primera sala de Barcelona a reprendre les funcions des que es va declarar l'estat d'alarma, ja que la majoria de teatres que tenen previst obrir no ho faran fins a principis de juliol.

De moment, el teatre tindrà un aforament d'un 50%, és a dir, de 32 persones. "Tenim previst ampliar les localitats quan ens deixin. Esperem que sigui com més aviat millor", diu Simó. Els artistes Cristi Garbo i Ricardo Cornelius seran els encarregats d'inaugurar l'era postcoronavirus a La Gleva. Ho faran amb Black&Blues, un nou espectacle que fusiona el clown i la música a partir de dos personatges amb una relació conflictiva. "És un divertimento ple de xocs entre els protagonistes fins a un petit caos final", explica Garbo.

El muntatge s'havia d'estrenar a l'agost, però els artistes han fet un esprint per tenir-lo a punt ara i poder reprendre així la seva activitat escènica. Així, Black&Blues estarà a la cartellera de La Gleva més o menys setmanes, en funció de l'acollida del públic. "És una opció de risc per als artistes, tenint en compte que ara l'aforament serà limitat i ells van a taquilla. Però creiem que la nostra funció és fer teatre i per això obrim. La cultura és revolucionària i ha de ser-hi en temps de crisi", diu Simó.

Un nou espectacle de Jango Edwards

El gènere del clown s'instal·larà a La Gleva durant tot l'estiu. El pallasso nord-americà Jango Edwards farà una residència a la sala i crearà un nou espectacle que s'estrenarà a la tardor. "Sempre busco fer coses que no hagi fet abans. Vull que aquest muntatge sigui un repte, un risc. Els límits els posarà el públic, perquè serà una peça pròxima, interactiva i canviant", ha avançat Edwards. Durant la seva estada a La Gleva, el pallasso també coordinarà un cicle de clowns.

La Gleva preveu recuperar a la tardor els espectacles que va haver de cancel·lar quan la sala es va veure obligada a tancar al març. Així, la primera part de la pròxima temporada, que començarà al setembre, estarà formada per muntatges nous, com Una llum tímida, una coproducció amb el PRIDE de Barcelona que s'estrenarà a l'octubre; Contrallums, de Q-ars Teatre, i Tránsitos, una coproducció amb el Grec amb actors de l'Amèrica Llatina, que s'ha hagut d'ajornar perquè ara els actors no poden viatjar a Barcelona. De cara al desembre, la sala acollirà 20XX, un muntatge de Joan Amargós sobre el canvi climàtic, i al gener estrenarà Enterrando a Dodot, de Pablo Macho i Emma Arquillué.

El coronavirus també ha obligat La Gleva a frenar algunes gires dels seus espectacles. Richard the 3rd, estrenada al Grec de l'any passat, havia de viatjar fins a la Mamma Theatre de Nova York. De moment, l'espectacle s'ha reprogramat per al gener a la ciutat nord-americana. I La mujer más fea del mundo tenia previst fer gira per l'Estat i després fer temporada al Teatro Español de Madrid a la primavera. Aquestes funcions s'han hagut d'ajornar fins al maig de l'any vinent.