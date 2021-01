'La Marató de Nova York' celebra el desè aniversari a Barcelona

La Marató de Nova York es podrà veure a Barcelona a partir d'aquest dissabte i fins al 14 de febrer al Teatre Aquitània, deu anys després de la seva estrena. L'obra, escrita per Edoardo Erba i dirigida per Juan Carlos Martel, mostra dos amics que s'entrenen per poder participar en la mítica marató de la ciutat americana.

Joan Negrié i Albert Triola tornen a posar-se en la pell d'aquests personatges després de passar fa deu anys per la Sala Villarroel, on el muntatge va ser un èxit durant quatre setmanes. Segons ha dit Triola a l'ACN, "l'obra acaba sent una metàfora de la cursa de la vida". Joan Negrié ha afegit que "s'hi veuen dues formes d'aconseguir objectius a la vida".

La Sala Trono està al darrere de la producció de La Marató de Nova York, que ja s'havia portat a Tarragona el mes de setembre passat. Segons han comentat els seus protagonistes, s'han fet pocs canvis a l'obra original. "Hi aportem la nostra maduresa perquè ara ja tenim deu anys més", ha apuntat Negrié.

L'obra suposa un desafiament per als dos actors, que han de córrer durant una hora a l'escenari. "Abans de començar l'espectacle és com tenir al davant una muntanya", ha ironitzat Triola. Segons ha comentat Joan Negrié, la idea de tornar als escenaris ha estat gràcies a les preguntes de moltes espectadors i gent del teatre sobre una possible tornada per celebrar els deu anys de l'obra. Triola va acceptar de seguida perquè "tenia molt bon record" de la funció.

La Marató de Nova York s'ha traduït a disset idiomes i s'ha representat a ciutats com Londres, Roma, Edimburg, Boston i Bombai.