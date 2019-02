Laura Borràs: "El plenari del CoNCA es renovarà de manera imminent, però tots sabem que aquest no és el seu problema"

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha reiterat el seu compromís a renovar els membres del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) de manera "imminent", però ha advertit que el problema de l'ens és "més profund i ve de més enrere". En resposta a una pregunta en sessió de control del diputat socialista Rafel Bruguera, la consellera ha afirmat que el consell no ha pogut desplegar el programa marc ni el contracte programa tot i la "màxima implicació" dels seus membres. Bruguera ha assegurat que es "resisteix a creure" que l'estratègia del Govern sigui que el CoNCA quedi "liquidat per inanició" i ha anunciat que presentaran una proposició de llei de lectura única per resoldre-ho. "A vostè li preocupa el que és més urgent, el qui; a mi el que és important, per fer què", li ha respost Borràs.

Per a Bruguera, la situació del CoNCA afecta ja el "quòrum necessari" per prendre acords vàlids, perquè requereix, com a mínim, la presència de quatre dels seus membres, inclosa la presidència. Des de finals de gener només hi ha tres dels set membres. "El culpable és la deixadesa de funcions del president de la Generalitat, que pot abocar el consell a desaparèixer 'de facto'", ha dit, i alhora ha recordat que fa més d'un any que els partits ja van posar noms de consellers sobre la taula. Borràs, que ha assegurat que no comparteix l'anàlisi, ha afirmat que els grups de treball creats al Parlament han conclòs que "calia continuar reflexionant sobre el CoNCA" i ha demanat treballar amb "consens".

El ple del CoNCA el formen actualment cinc membres, dels quals dos (David Albet i Mercè Gisbert) havien de ser renovats el 21 de gener del 2019 i els altres tres (Carles Duarte, Isona Passola i Pilar Parcerisas) fa dos anys, però la inestabilitat política dels últims temps i la falta d'iniciativa del Parlament ha perpetuat l'actual composició del ple. A més, en el ple hi ha dues vacants d'ençà de les dimissions de Gemma Sendra i de Valentí Puig: hauria d'estar format per set membres i no els cinc actuals.