L'aventura lingüística de Mel Gibson i Sean Penn i altres estrenes online de la setmana

'ENTRE LA RAZÓN Y LA LOCURA'

Mel Gibson i Sean Penn cerquen la redempció en una aventura lingüística

Construïda per al feliç lluïment de dues estrelles en decadència, Entre la razón y la locura descriu l’improbable, però verídic, vincle intel·lectual i personal que van forjar el reputat filòleg escocès James Murray –a qui Mel Gibson injecta una aura de rebel il·luminat– i el malaurat cirurgià castrense William Chester Minor, una víctima del síndrome d’estrès posttraumàtic que Sean Penn incorpora a la seva galeria de furibundes ànimes en pena. Dues figures que, emparentades per la passió per la llengua (Murray es vanaglòria al film de dominar el català), van col·laborar, des de la Universitat d’Oxford i el sanatori de Broadmoor, en la confecció, al segle XIX, del cèlebre diccionari Oxford de la llengua anglesa. Segueix llegint. Disponible a Filmin a partir del 22 de maig

'EXHIBITION'

Joanna Hogg explora la vida interior d'un matrimoni d'artistes (en crisi)

“Estaria bé que pugessis a dalt, per distreure’m de la feina”, li diu H. a D. a través d’un intercomunicador. H. és arquitecte i D. performer; són la parella protagonista d’ Exhibition, la tercera pel·lícula de Joanna Hogg, i el matrimoni que ocupa una esplèndida casa brutalista de grans finestres al centre de Londres. L’espai, en aquest cas, no és un escenari qualsevol sinó l’altre protagonista d’un film en què el conflicte apareix precisament quan H. i D. decideixen que s'han de desprendre de la casa, llar i lloc de treball, i posar punt final a una crisi que palpita en les dinàmiques de la relació. Segueix llegint. Disponible a Filmin

'LA CABAÑA SINIESTRA (THE LODGE)'

Un efectiu relat de suspens psicològic sota la neu

Per a Veronika Franz i Severin Fiala, el singular duo de tieta i nebot que signa aquest film, la llum és important. A Goodnight mommy, el seu primer llarg, era Caroline Champetier, una de les millors operadores de fotografia del cinema europeu, la que s’ocupava de realçar l’exuberància natural dels exteriors enfront d’un interior opressiu i ambigu. Ara és el grec Thimios Bakatakis, còmplice habitual de Yorgos Lanthimos, qui enfosqueix considerablement la paleta per narrar, altre cop, la tempestuosa convivència de dos nens i una dona en un casalot isolat: són l’Aiden i la Mia, a qui el seu pare deixa un parell de dies a càrrec de la Grace, la seva promesa, que vol guanyar-se la seva simpatia. Però ells no ho tenen gens clar. Segueix llegint. Disponible a Rakuten TV, Google Play i Microsoft Store

'SPACE DOGS'

Una fascinant immersió en l'univers dels gossos de carrer

En la dècada dels 50, quan la Unió Soviètica dominava sense problemes la cursa espacial, una gossa es va convertir en la primera estrella pop de la Guerra Freda. La glòria de la Laika encara dura, però ella es va consumir al tornar a entrar en l'atmosfera terrestre, incinerada, com la càpsula espacial en què viatjava. Hi va haver més gossos en el programa espacial, cosmonautes canins que, en la majoria dels casos, van tenir el mateix final que la Laika. Però alguns se'n van sortir i van sobreviure als experiments, a la cirurgia per instal·lar-los a l'abdomen tubs digestius i sensors, a les setmanes orbitant l'atmosfera i a l'impacte d'aterrar com un meteorit. Els gossos supervivents no només van ser un altre cop objecte d'estudi sinó que se'ls va fer procrear per obtenir-ne una cadellada que es va presentar en una multitudinària roda de premsa: aquells gossets bufons eren la prova que el viatge a l'espai era segur. Segueix llegint. Disponible a Filmin durant 72 a partir d'aquest divendres a les 20 h