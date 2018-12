El llegat de Ramon Casas tindrà ordre i projecció

La galeria Gothsland es vol convertir en el principal referent nacional i internacional del llegat de Ramon Casas (1866-1932). El seu director, Gabriel Pinós, ha dirigit la publicació del primer volum del que serà el catàleg complet de l’artista. Per celebrar els 40 anys de la galeria del carrer Consell de Cent 331 ha acompanyat la sortida del llibre d’una exposició de Casas, sobretot de dibuixos, que estan a la venda. De fet, la idea original era fer un catàleg de l’obra gràfica, però veient les descobertes que tenien vuit experts sobre la vida i obra del pintor va decidir ampliar-ho, en un projecte que ara mateix no té data de finalització.

Aquest primer volum -organitzat temàticament per àmbits com l’estada a París, la relació amb Júlia, la fascinació pels vehicles, els seus cartells publicitaris i l’amistat amb Charles Deering, entre altres- indexa mil obres de les cinc mil que Pinós calcula que devia produir Casas. Fins ara hi havia unes trenta publicacions dedicades a la seva obra però “no un compendi estructurat i formal”, segons Pinós. Només existia un catàleg raonat dels olis, 670 peces, elaborat per Isabel Coll. Queden unes dues mil obres de les quals no es té cap informació i que volen seguir rastrejant. Les altres es troben en col·leccions particulars i en museus públics estatals. “Curiosament no hi ha Casas en cap col·lecció pública internacional, quan si Gaudí és l’emblema arquitectònic del Modernisme, Casas és el màxim representant del vessant pictòric”, observa el director de la galeria Gothsland, que vol aprofitar aquesta marca per posicionar-se i especialitzar-se dins el sector.

Per això Pinós ha creat l’associació del llegat de Ramon Casas i Carbó (Ramon Casas Estate) per “promoure exposicions dedicades a la seva obra, posicionar-lo a nivell internacional i oferir informes d’autenticitat que estaran avalats per quatre experts i una universitat a partir de l’anàlisi dels pigments de les obres”. Pinós afirma que hi ha moltes còpies falses de Casas al mercat. Si bé habitualment aquesta tasca patrimonial està vinculada als hereus dels artistes, Pinós afirma que les dues branques de descendents de Casas es volen mantenir en segon pla, tot i que el president d’honor de l’associació és el nebot besnet de Casas, Jaume Codina. Cal dir que els drets d’autor de l’artista han caducat, passats els 80 anys de la seva mort.

Entre les novetats que aporta el primer volum del catàleg complet hi ha curiositats com el model concret dels tretze automòbils que va tenir (i pintar) Casas i la marca del famós tàndem on pedalava amb Pere Romeu el 1897, que era un tàndem Gladiator. “A partir dels models de vehicles podem saber que Casas comprava el bo i millor del mercat, normalment a França. Anava a París a comprar els cotxes i tornava conduint-los”, diu Pinós. També es publiquen per primera vegada els 53 cartells publicitaris que va crear i les 100 obres que va pintar en l’estada de set mesos a París abans de l’Expo Universal del 1900.