4 llibres de la col·lecció ‘Jo visc a...’, amb l’ARA

Jo visc a... és una nova col·lecció de llibres perquè els infants descobreixin, de la mà del Patufet, la història i la vida de ciutats com Barcelona, Girona, Lleida i Tarraga. Perquè conèixer el lloc on vius pot ser una experiència divertida i enriquidora. Precisament aquests quatre llibres, escrits per Roger Roig i dibuixats per Hugo Prades i editats per Cossetània, es podran aconseguir amb l’ARA per 6,90 euros cadascun.

