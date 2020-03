"Els llibres no es consideren tan necessaris com el paper higiènic"

S'ha comprat uns guants, una màscara i un terminal de venda electrònica i es disposa a oferir un pioner "servei de llibres a domicili" pensat per a la gent que està confinada a casa i vol aprofitar el temps per submergir-se en aquella novel·la que sempre ha volgut llegir i sempre n'ha posposat la lectura per falta de temps. Carol Porta, de la llibreria Obaga del barri de Gràcia de Barcelona, considera que és una manera de facilitar les vendes, tot i que diu amb resignació i un punt de sornegueria: "Després del que hem vist aquests dies és evident que els llibres no estan considerats tan necessaris com el paper higiènic". Altres llibreries de Barcelona, com ara la Calders, del barri de Sant Antoni, o La Carbonera, del Poble-sec, també proposen un book delivery eficaç per abastir els lectors necessitats.

"Grans clàssics de la reclusió"

"El primer llibre que hem venut aquest divendres ha estat La pesta, d'Albert Camus", explica Eric del Arco, llibreter de la Documenta de Pau Claris, amb una ampolla de gel hidroalcohòlic ben visible al damunt del taulell. A França i a Itàlia La pesta s'ha venut com xurros, segurament perquè gira al voltant d'una plaga que afecta la ciutat d'Orà als anys quaranta del segle passat (fictícia), però aquí va sortint amb comptagotes. Amb tot, a la Documenta les recomanacions per aquestes setmanes són el que anomenen els "grans clàssics de la reclusió", com ara Vida i destí, de Vassili Grossman, i el Decameró, de Bocaccio, un aplec de cent contes que comença amb la descripció de la pesta bubònica que va afectar Florència el 1348. En aquest context, un grup de joves (set dones i tres homes) es refugien en una vil·la als afores de la ciutat a esperar que passi la plaga. Però també posen sobre el taulell de recomanacions llibres que fan viatjar el lector a una altra època, com ara Fulgentius, de César Aira, que se situa a l'Imperi Romà, una entretinguda novel·la de metaliteratura protagonitzada per un general amb ínfules de literat.

Un producte "terapèutic"

Des de la Casa del Llibre del passeig de Gràcia, en canvi, prefereixen no tirar més llenya al foc de la por col·lectiva al coronavirus i recomanen altres tipus de llibres, bona literatura, històries punyents d'amor, però també llibres relacionats amb sèries. "Ja sabem que molta gent aprofitarà aquests dies per mirar-ne i nosaltres els volem proposar també lectures relacionades", diu Marisa Ontiveros. A la Casa del Llibre no només portaran el llibre a domicili sinó que també proposen una conversa per parlar de llibres per telèfon: "Sabem que, de vegades, més que encarregar un títol concret, el que ve de gust, si la gent està confinada, és parlar una mica de literatura... és més humà". En aquest sentit, han creat el hashtag #lecturantena per fer recomanacions literàries i no trencar el vincle amb els lectors. "Estem convençuts que ara el llibre pot tenir un paper terapèutic". De fet, han detectat un repunt de vendes de llibres d'autoajuda i meditació: "És normal que si la gent s'ha d'estar tancada a casa estigui neguitosa i un pèl ansiosa". "Portem dos dies de molta venda de tot tipus de llibres, i suposo que és gent que vol carregar per si s'ha de quedar a casa confinat", explica Lluís Morral de la Laie,

Els mateixos llibreters, però, no s'escapen d'aquesta angoixa que pesa damunt de tots els comerciants de la ciutat: en el transcurs del dia, les notícies sobre la pandèmia capgiren la situació. "Mirarem si podem vendre per encàrrecs o trobar alternatives", diu Coral Porta, de l'Obaga. Altres llibreries també entenen que a partir de dissabte potser caldrà abaixar la persiana, "per una qüestió de responsabilitat".